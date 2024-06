Slovenke brez posebnega povabila za Wimbledon, kdo ga je dobil?

Tri nekdanje prve teniške igralke sveta Nemka Angelique Kerber, Japonka Naomi Osaka in Danka Caroline Wozniacki so prejele posebna povabila za igranje v glavnem žrebu turnirja za grand slam v Wimbledonu prihodnji mesec, so danes sporočili organizatorji. Tako imenovani wild card so podelili tudi Britankam Emmi Raducanu in Heather Watson.

Vse tri nekdanje prve igralke sveta so mamice in so se na teniška igrišča vrnile po daljši odsotnosti, po tem ko se se odločile, da bodo ustvarile družino. Kerber, ki je po 18 mesecih porodniškega dopusta padla na 224. mesto na svetu, je turnir osvojila leta 2018, leta 2016 pa izgubila v finalu.

Osaka, trenutno 113. igralka sveta, in Wozniacki, ki na lestvici WTA zaseda 119. mesto sta skupaj osvojili pet naslovov na turnirjih za grand slam.

Osaka, ki se je prejšnji teden na turnirju Rosmalen uvrstila v četrtfinale, se je dvakrat uvrstila v tretji krog Wimbledona, Wozniacki pa se je šestkrat uvrstila v osmino finala.

Emma Raducanu Foto: Reuters

Obetavna Britanka, nekdanja zmagovalka OP ZDA, Emma Raducanu, ki je bila lani osem mesecev odsotna po operaciji obeh zapestij in gležnjev, je prejela tudi povabilo na turnir za grand slam na travi. Raducanu je na svetovni lestvici na 165. mestu.

Britanke Fran Jones, Lily Miyazaki in Heather Watson so preostale igralke, ki so prejele povabila na ženski turnir v Wimbledonu.

Med temi ni Slovenk. Kvalifikacije za nastop v glavnem delu turnirja na sveti travi se bodo na igriščih v Roehamptonu začele 24. junija. Glavni del turnirja v Wimbledonu bo od 1. do 14. julija.

