Andy Murray prvič odkrito o koncu kariere

Škot Andy Murray je bil pred osmimi leti, ko je osvojil svoj tretji in zadnji turnir za grand slam, številka 1 na teniški lestvici ATP. V zadnjih letih so ga predvsem poškodbe oddaljile od teniškega vrha. Prva dva grand slama te sezone (Melbourne in Pariz) je sklenil že v uvodnem krogu. Nekajkrat je že namignil, da je veliko vprašanje, če bo po letošnjem poletju še igral profesionalni tenis. Zdaj je na to temo spregovoril za BBC.

Ta teden Andy Murray igra v Queens Clubu. Foto: Reuters "Če bom končal kariero, bi bilo na mestu, da to storim v Wimbledonu ali na olimpijskih igrah. Imam izjemne spomine tako na Wimbledon kot na britansko olimpijsko ekipo." Wimbledon je torej osvojil leta 2016, olimpijsko zlato kolajno pa tako v Londonu (2012) kot v Riu (2016). "Peti olimpijski nastop je motiv, da ostanem motiviran in še igram." Wimbledon se začenja prvega julija, konec tega meseca pa olimpijski turnir na Rolandu Garrosu. Ali bosta to res njegova zadnja v karieri, pa je "odvisno od rezultata in od tega, kako se bom počutil."

Ni pa tako lahko skleniti kariere, razlaga: "Nekateri ljudje se veselijo upokojitve. Jaz nimam takšnega občutka. Rad igram tenis, a če fizično ne bom sposoben igrati na želeni ravni in rezultati ne bodo dobri, bom to upošteval. V naslednjih tednih bomo torej videli, kaj se bo zgodilo." Ta torek igra dvoboj osmine finalna turnirja na travi v londonskem Queens Clubu.