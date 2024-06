Arina Sabalenka odpovedala nastop na olimpijskih igrah

"Preprosto gre za slabo načrtovanje WTA. Po olimpijskih igrah moramo odleteti v Kanado na enega od obveznih turnirjev. To je prevelik pritisk in vpliva na zdravje tekmovalk," je na novinarski konferenci pred travnatim turnirjem v Berlinu dejala 26-letnica iz Minska.

"Zaradi tega moram žrtvovati enega od turnirjev in to so v tej fazi moje kariere olimpijske igre," je še dodala tretja igralka svetovne lestvice. Dvakratna zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije je izpostavila, da bi se morala v naslednjih dveh mesecih prilagoditi na vse tri podlage.

Trenutno turnirji potekajo na travi kot priprava na Wimbledon (1.-15. julij), v Parizu se bo na OI med 27. julijem in 4. avgustom igralo na peščeni podlagi, po odhodu v Severno Ameriko pa sledijo tradicionalni turnirji na trdi podlagi, najprej močan turnir v Torontu med 6. in 12. avgustom. "Tega je enostavno preveč in je škodljivo za naše zdravje," je še pripomnila 26-letnica.

Sabalenka je na novinarski konferenci poudarila, da njena odpoved nastopa na OI ni posledica odločitve Mednarodnega olimpijskega komiteja, da lahko na OI Belorusi in Rusi nastopajo le v nevtralnih barvah ter simbolih zaradi ruske invazije na Ukrajino.