Po Sabalenki bo tudi Ons Jabeur izpustila olimpijski teniški turnir

Devetindvajsetletna Tunizijka se je doslej na največjih teniških turnirjih za veliki slam trikrat uvrstila v finale, dvakrat v Wimbledonu v letih 2022 in 2023 in enkrat, leta 2022, na odprtem prvenstvu ZDA. Leta 2022 je postala sploh prva Arabka in prva Afričanka, ki je zaigrala v finalu turnirja za veliki slam.

"Po posvetu z mojo zdravniško ekipo smo se v zvezi z udeležbo na olimpijskih igrah v Parizu odločili, da bi hitra sprememba podlage in potrebna prilagoditev telesa ogrozila moje koleno in ogrozila preostanek moje sezone. Žal ne bom mogla sodelovati na OI 2024," je Jabeur sporočila na družbenem omrežju. Jabeur je lani prestala operacijo na desnem kolenu.

Gre za še drugo odmevnejšo odpoved nastopa na olimpijskem teniškem turnirju v Parizu. Pred tem se je nastopu na letošnjih OI odrekla tudi beloruska teniška zvezdnica Arina Sabalenka, ki se je za ta korak prav tako odločila zaradi natrpanega urnika tekmovanj pod okriljem ženskega združenja poklicnih igralk WTA.

Olimpijski turnir na peščenih igriščih Roland Garrosa

Olimpijski turnir v Parizu bo potekal na peščenih igriščih Roland Garrosa, na katerih vsako leto poteka drugi grand slam v sezoni, odprto prvenstvo Francije. Olimpijski turnir bo od 27. julija do 4. avgusta. Začel se bo manj kot dva tedna po koncu grand slama v Wimbledonu ter končal tri tedne pred začetkom odprtega prvenstva ZDA.

Wimbledon poteka na travnatih igriščih, medtem ko US Open igrajo na trdi podlagi.