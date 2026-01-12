Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
19.21

Osveženo pred

37 minut

Sebastian Dominko Žiga Šeško Filip Jeff Planinšek Bor Artnak

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 19.21

37 minut

Slovenija proti Turčiji v najmočnejši postavi

Slovenija ima za dvoboj Davisovega pokala s Turčijo, ki bo v začetku februarja v Velenju, na voljo vse najboljše tenisače. Pod vodstvom kapetana Grege Žemlje se bodo predstavili Bor Artnak, Filip Jeff Planinšek, Žiga Šeško in Sebastian Dominko.

"V primerjavi z zadnjo tekmo z Urugvajem v ekipi ni Jana Kupčiča in Luke Talana Lopatiča, ki zaradi poškodbe oziroma odhoda v Ameriko nista na voljo, v reprezentanco pa se je vrnil Sebastian Dominko. Imamo štiri fante, ki so sposobni igrati zelo dober tenis, zato smo upravičeno optimistično in lahko razmišljamo o zmagi," je za spletno stran Teniške zveze Slovenije dejal Žemlja.

Slovenija se je doslej trikrat srečala s Turčijo. Prva dvoboja 1993 in 2018 je dobila Slovenija, zadnjega februarja 2023 v Istanbulu pa Turčija. Tedaj sta bila v postavi Žemlje tudi Bor Artnak in Sebastian Dominko.

Artnak je trenutno 497. na lestvici ATP, Planinšek je 582., Šeško 993. in Dominko 1070.

Turčija je na prejšnjem dvoboju Davisovega pokala septembra lani nastopila v postavi Yanki Erel (433.), Ergi Kirkin (479.), Arda Azkara (551.), Mert Naci (794.) in Koray Kirci (1250.). Najboljši turški igralec na lestvici ATP je sicer Mert Alkaya na 407. mestu.

Kvalifikacije za svetovno skupino I Davisovega pokala bodo 6. in 7. februarja v Beli dvorani v Velenju. Prvi dan se bo dogajanje začelo ob 13. uri, v soboto pa ob 11.00.

