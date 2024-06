Slovenci do napredovanja v Črni gori

Slovenci so tretjo regionalno ligo v Črni gori začeli s porazom z 1:2 proti Severni Makedoniji. V petek so nato z 2:1 premagali gostitelje, kar je bilo dovolj za drugo mesto v skupini, iz katere si je napredovanje kot prva takoj priborila Črna gora.

Slovensko reprezentanco je za napredovanje danes čakal še dvoboj z drugouvrščeno ekipo skupine B Moldavijo. Uvodni dvoboj je proti 40-letnemu Andreiju Gorbanu dobil Sebastian Dominko s 6:2 in 6:3 po uri in 27 minutah.

Moldavci so izenačili v drugi tekmi, ko je Bora Artnaka s 6:4, 0:6 in 7:6 (4) po skoraj treh urah ugnal 670. igralec sveta Ilija Snitari. Artnak je imel v tretjem nizu pri vodstvu s 5:4 tudi dve žogici za zmago, a se je Moldavec rešil in tekmo dobil po podaljšani igri.

Zmago in napredovanje zasedbi kapetana Grega Žemlje sta nato v odločilni igri dvojic priigrala Dominko in Jan Kupčič, ki sta s 6:3 in 6:3 premagala Snitarija in Andreija Ciumaca.

Preberite še: