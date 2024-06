V Ulcinju v Črni gori je bil danes opravljen žreb za skupinski del v tretji regionalni skupini Davisovega pokala v tenisu. Slovenija nastopa v skupini s tremi državami, tekmici sta Severna Makedonija in Črna gora. Tekmovanje se začne v sredo, konča pa v soboto, 22. junija.

Slovenija bo v prvem krogu prosta. Najprej se bosta pomerili Severna Makedonija in Črna gora. Napredovale bodo tri države. Obe najboljši v skupini in zmagovalec dvoboja drugouvrščenih ekip v skupini. V drugi skupini igrajo Azerbajdžan, Ciper, Kosovo in Moldavija.

"Žreb nam ni bil naklonjen, niti ni spremenil ničesar, kar se tiče favoritov in ciljev. Verjamem, da imamo najboljšo ekipo na tem turnirju, vse skupaj pa bo potrebno dokazati na igrišču," je iz Črne gore sporočil kapetan Grega Žemlja, ki je po porazu s Kitajsko pomladil ekipo. V Črno goro je odpeljal Bora Artnaka, Sebastiana Dominka, Matica Križnika, Žigo Šeška in Jana Kupčiča.