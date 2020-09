Simona Halep proti rojakinji, na delu tudi 39-letna Williamsova

Simono Halep, zmagovalko Roland Garrosa iz leta 2018, tokrat čaka rojakinja Irina-Camelia Begu. Halepova je leto starejšo nasprotnico premagala že sedemkrat. Nazadnje letos v Pragi in je tudi tokrat velika favoritinja.

Zanimiv dvoboj se obeta med Saro Errani, finalistko OP Francije iz leta 2012, in peto nosilko Kiki Bertens iz Nizozemke. Erranijeva se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije in do zdaj še ni oddala niza. Igralki sta med seboj igrali petkrat in vse dvoboje je dobila 33-letna Italijanka.

Serena Williams je v Parizu do zdaj trikrat slavila. Nazadnje leta 2015. Foto: Gulliver/Getty Images

Svoj pohod nadaljuje tudi Serena Williams, šesta nosilka turnirja. Njena nasprotnica bo Tsvetana Pironkova, s katero je nazadnje igrala v četrtfinalu OP ZDA. Takrat je bila po treh nizih boljša 39-letna Američanka, ki proti Bolgarki tudi sicer ni izgubila dvoboja.

Na igrišče bo stopila tudi mlada Coco Gauff, njena nasprotnica pa je Italijanka Martina Tervisan.