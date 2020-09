Spet so provocirali Đokovića: Mene si našel, da me zaje**** #video

Že nekaj časa prevladuje mnenje, da je Novak Đokovič v teniškem svetu manj priljubljen kot na primer Roger Federer ali Rafael Nadal. Prvi igralec sveta je imel v Parizu, kjer je lahko omejeno število gledalcev, spet spor z enim izmed nekulturnih gledalcev. Pravzaprav je bil ta, sodeč po njegovi opravi, velik navijač Rogerja Federerja.

It seems Djokovic received some heckling after missing a point, gave a long glare to a guy wearing a Federer cap, and then send a kiss. #RG20 pic.twitter.com/E6gHOFJIVe — tennis gifs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 29, 2020

Na provokacije je odgovoril s poljubom

Pri izidu 3:3 in izidu 30:40, je imel Novak Đoković žogico za "break". Takrat ga je omenjeni navijač želel sprovocirati, a mu ni uspelo, saj je Nole nekaj trenutkov pozneje nasprotniku uspel vzeti servis. Po odvzetem servisu se je Beograjčan odzval na svojevrsten način. Sprva je gledalca prebodel s pogledom in mu ironično poslal poljub. Da Novak ob vsem tem ni ostal ravnodušen, se je videlo, ko so mikrofoni ob njegovi klopi ujeli njegove besede: Mene si našel, da me zaje****.

Razlagal je, da je to prijatelj iz otroštva

Đoković se na tiskovni konferenci ni mogel izogniti vprašanju na to temo. Njegov odgovor je bil zelo zanimiv, čeprav so vsi vedeli, kako je s tem mislil eden najboljših igralcev sveta. "To je bil moj prijatelj iz otroštva. Poslal sem mu poljub, ko sem osvojil igro. Lepo ga je bilo videti," je ironično odgovoril Novak.

Ne skriva želje, da to leto pride do konca. Foto: Gulliver/Getty Images

Novak Đoković letos v Parizu velja za prvega favorita, čeprav je tam tudi Rafael Nadal, 12-kratni zmagovalec tega turnirja. Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam ne skriva želje, da po letu 2016 še drugič osvoji ta turnir. Med drugim pa je priznal, da mu trenutni pogoji v Parizu, ko je hladno in vlažno, ustrezajo.

"Razmere so drugačne, kot smo jih navajeni na Roland Garrosu. Težke žogice, hladno vreme, … Vseeno mislim, da mi to odgovarja. Danes (torek op. p.) sem užival na igrišču in mislim, da sem igral zelo dobro. Imel sem nekaj manjših težav, ampak sem psihološko in fizično pripravljen in da pridem daleč. Upam, da bom imel še eno uspešno leto v Parizu," je povedal Nole, ki je med drugim dejal, da mu zmaga iz leta 2016 veliko pomeni in želi si, da bi še enkrat prišel do konca. "Upam, daj to tisto leto," je še dejal 33-letni igralec, ki v drugem krogu čaka Ricardars Berankis iz Litve.