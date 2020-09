Novak Đoković gladko v drugi krog

Novak Đoković je v Pariz prišel z najboljšo možno popotnico, potem ko je zmagal turnir serije masters v Rimu. V Parizu je bil njegov nasprotnik Mikael Ymer, trenutno 80. igralec sveta. Igralca sta se pomerila prvič, številka ena moškega tenisa in prvi nosilec Rolanda Garrosa pa je bil po uri in 37 minutah boljši s 6:0, 6:2 in 6:3. Srb ima v svoji vitrini 17 lovorik za grand slam. "To je bil najboljši mogoč začetek Rolanda Garrosa. Vemo, da so razmere tu precej drugačne kot običajno, ampak ustrezajo mojemu načinu igre. Prvi niz me je sprostil, nato sem igral sproščeno," je za Eurosport dejal Đoković.

Na igrišče bo v torek prvič stopil tudi Stefanos Cicipas, ki je pred kratkim končal turnir v Hamburgu, kjer je v finalu izgubil. Njegov nasprotnik v uvdnem krogu Pariza bo Španec Jaume Munar. Denis Šapovalov, ki se je na turnirju v Rimu prebil do polfinala, bo igral proti domačinu Gillesu Simonu.

V moški konkurenci je zanesljivo napredoval sedmi nosilec, Italijan Matteo Berrettini, ki je s 6:3, 6:1 in 6:3 premagal Kanadčana Vaseka Pospisila. V drugem krogu bo igral tudi 20. nosilec, Čilenec Cristian Garin, ki je s 6:4, 4:6, 6:1 in 6:4 izločil nemškega veterana Philippa Kohlschreiberja.