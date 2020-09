Zgodba dneva v Parizu presrečna danska najstnica

Druga nosilka Karolina Pliškova, polfinalistka OP Francije v letu 2017, je imela osem priložnosti, da si zagotovi prvi niz, a je čvrsta Egipčanka Mayar Sherif, sicer 172. igralka sveta, ubranila prav vse in v podaljšani igri slavila z 11:9.

V drugem in tretjem nizu je kljub številnim napakam (46 neizsiljenih) Čehinja zaigrala bolje in upravičila vlogo izrazite favoritinje. V drugem krogu se bo pomerila z zmagovalko Rolanda Garrosa izpred treh let, Latvijko Jeleno Ostapenko, ki je v dveh nizih gladko s 6:2 in 6:1 ugnala Američanko Madison Brengle.

Zmagovalka letošnjega OP Avstralije Sofia Kenin je v uvodnem krogu v treh nizih ugnala 125. igralko sveta Ljudmilo Samsonovo, s katero se je pomerila prvič.

Ognjeni krst na grand slamu prestala z odliko

Mlada Danka Clara Tauson je nekdanja prva mladinka sveta. V torek je debitirala na enem izmed štirih največjih turnirjev na svetu, odigrala šele drugi dvoboj pod okriljem WTA in v dramatičnem srečanju izločila 21. nosilko Jennifer Brady (6:4, 3:6, 9:7), ki na svetovni jakostni lestvici zaseda 25. mesto.

Pred današnjo zmago je Tausonova odigrala le en dvoboj na WTA turnirju. Lani je v Luganu v uvodnem krogu izgubila proti Rusinji Jevgeniji Rodini. Leto dni pozneje je v Parizu dočakala veliki krst in prvi nastop na OP Francije kronala z zmago nad favorizirano Američanko, ki se je pred tremi tedni uvrstila v polfinale US Opna! Skandinavka je pri zaostanku s 5:6 v tretjem nizu ubranila dve zaključni žogici.

Tausonova, lanskoletna zmagovalka mladinskega turnirja OP Avstralije, je tretja najmlajša udeleženka letošnjega Roland Garrosa. Od nje sta mlajši le Coco Gauff in Elsa Jacquemot.