Nadal odpihnil Američana, Bedene tudi v dvojicah v drugi krog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na OP Francije moški igrajo drugi krog tekmovanja. Rafael Nadal se je pomeril z Američanom Mackenziejem McDonaldom in mu oddal le štiri igre. Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je po uspehu v prvem krogu med posamezniki v drugi krog uvrstil tudi v konkurenci dvojic. Skupaj z Avstrijcem Dennisom Novakom sta s 6:4, 6:3 ugnala litovsko-japonsko navezo Ricardas Berankis in Yoshihito Nishioka.

Nadal obljublja, da bo dal vse od sebe

"Edina stvar, ki jo lahko zagotovim, je, da se bom vsak dan trudil po svojih najboljših močeh in pokazal ljudem, da bom dal vsak dan vse od sebe. Na nek način šport pomaga ljudem," je po zmagi v prvem krogu povedal Rafael Nadal, kralj peska in 12-kratni zmagovalec OP Francije ter obljubo v drugem krogu vsekakor držal. Amerričana Mackenzieja McDonalda je namreč odpihnil z igrišča, s 6:1, 6:0, 6:3 po uri in 42 minutah igre.

Aleksander Zverev Foto: Gulliver/Getty Images

Na osrednjem igrišču bo igral tudi Aleksander Zverev, peti nosilec turnirja. V drugem krogu ga čaka domačin Pierre-Hugues Herbert. Zverev je bil na zadnjem OP ZDA finalist. Zanimiva je medsebojna statistika. Igralca sta se do zdaj srečala štirikrat, boljši izkupiček pa ima Francoz (3:1), a dvoboje sta igrala že nekaj let nazaj.

V tretji krog je napredoval tudi tretji nosilec Avstrijec Dominic Thiem. Zmagovalec OP ZDA in dvakratni finalist OP Francije je v drugem krogu ugnal Američana Jacka Socka s 6:1, 6:3, 7:6 (6) po dveh urah in 25 minutah, s čimer je še korak bližje polfinalnemu obračunu z Nadalom, če se bosta oba do tja prebila. Še pred tem v boju za osmino finala Avstrijca čaka bodisi Norvežan Casper Ruud bodisi Američan Tommy Paul.

Aljaž Bedene je prišel do napredovanja tudi med dvojicami. Foto: Gulliver/Getty Images

Aljaž Beden v drugi krog dvojic

Aljaž Bedene je skupaj s 27-letnim Avstrijcem Dennisom Novakom izkoristil možnost igranja med dvojicami, potem ko sta brez nastopa ostala Španca Alejandro Davidovich Fokina in Fernando Verdasco, ker je bil slednji izločen s turnirja zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus.

Bedene in Novak sta priložnost zgrabila z obema rokama in si zagotovila nastop v drugem krogu. V prvem nizu sta proti Litovcu in Japoncu sicer dvakrat izgubila začetni udarec, a ga tekmecema trikrat vzela za vodstvo v nizih.

V drugem nizu sta še dvakrat prišla do "breaka", najprej v sedmi in nato še v zadnji deveti igri. Dvoboj je trajal uro in 75 minut. Za preboj v osmino finala se bo slovensko-avstrijska naveza v petek pomerila proti petima nosilcema, Hrvatu Ivanu Dodigu in Slovaku Filipu Polašeku.