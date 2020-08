Simona Halep osvojila turnir v Pragi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Romunka Simona Halep je osvojila 21. turnir WTA v karieri. V Pragi je upravičila mesto prve nosilke in v finalu premagala Belgijko Elise Mertens s 6:2 in 7:5. Za drugo igralko sveta, ki je v Pragi nastopila prvič po petmesečni pavzi, je to drugi naslov letos po zmagi v Dubaju februarja.