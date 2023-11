Šest članic kubanske ekipe v hokeju na travi bo ostalo v Čilu

Šest članic kubanske ekipe v hokeju na travi in še dva kubanska športnika, ki so se udeležili panameriških športnih iger v Čilu, so se odločili, da se ne bodo vrnili v domovino in bodo ostali v tej južnoameriški državi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Športniki bodo zaprosili za ureditev priseljenskega statusa v državi oziroma politični azil," je dejal pravni zastopnik športnikov Mijail Bonito. Med športniki, ki so se odločili, da bodo ostali v Čilu, je tudi tekač na ovirah, ki je na panameriških igrah osvojil bron.

"Njihov prvi cilj je ostati v Čilu," je dejal Bonito, nekdanji svetovalec konservativne vlade Sebastiana Pinere za politiko priseljevanja, sicer glavni zastopnik kubanskih emigrantov, ki so prebegnili v Čile. Vizumi športnicam in športnikoma omogočajo, da ostanejo v južnoameriški državi legalno do 12. novembra.

V zadnjih letih množična izselitev iz Kube

Kuba doživlja najhujšo gospodarsko krizo v zadnjih desetletjih, kar je v zadnjih dveh letih povzročilo množično izselitev, predvsem mladih, poroča agencija AFP. Po mnenju kubanskih oblasti je gospodarska kriza posledica sankcij, ki so jih vpeljale Združene države Amerike.

Uradni podatki kažejo, da je od leta 2022 187 športnikov, vključno z boksarskim zvezdnikom Andyjem Cruzom, zapustilo Kubo.

O tem, da so kubanski športniki zapustili uradno kubansko delegacijo, ki je bila nastanjena v športni vasi v Santiagu de Chilu, se je po poročanju El Paisa izvedelo v soboto zvečer ob koncu panameriških iger.

Kubanski športni novinar Francys Romero je na družabnih omrežjih objavil, da je šest hokejistk "dezertiralo" iz kubanske delegacije, zaradi česar so morale najvišje oblasti obravnavati primer.

Novinar je poročal, da so se za to potezo odločile kapetanka ekipe v hokeju na travi Yunia Milanes ter igralke Jennifer Martinez, Yakira Guillen, Lismary Gonzalez, Helec Carta in Geidy Morales. Sedmi prebežnik je Yoao Illas, kubanski atlet, bronasti v teku na 400 metrov z ovirami. Kasneje se je za to potezo odločil še en kubanski športnik.