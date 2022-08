Ena od najboljših teniških igralk vseh časov, Američanka Serena Williams, se je v prispevku za ameriško modno revijo Vogue spomnila svojega otroštva in razvojnih korakov v svetu tenisa, kjer so imeli ključno vlogo njeni starši in starejša sestra Venus.

Slovo od profesionalnega tenisa je napovedala v članku, objavljenem v modni reviji Vogue. Foto: zajem zaslona

"Če ne bi bila v senci Venus, nikoli ne bi postala to, kar sem," je napisala. "Ko je kdo izjavil, da sem samo mlajša sestra, me je to dodatno podžgalo. To je zame bistvo, biti Serena: od sebe pričakovati najboljše in drugim dokazati, da se motijo. Ogromno turnirjev je, na katerih sem zmagala samo zato, ker me je nekaj razjezilo ali ker me je nekdo odpisal. To me je dodatno spodbudilo. Svojo kariero sem zgradila na kanaliziranju jeze in negativnosti in ju spremenila v nekaj pozitivnega."

Težko si je predstavljala, da bi imela otroka

Priznala je, da si je v mlajših letih težko predstavljala, da bi imela otroke, če pa že, bi zanje skrbeli drugi. Izkazalo se je, da so njena pričakovanja povsem zgrešena, saj je danes izjemna mama.

"Ne bom lagala, nedvomno imam pri vzgoji ogromno pomoči, a sem hkrati tudi izjemno prisotna mama. Moj mož vam lahko pove, da je bila najina hči Olympia v vseh petih letih samo enkrat 24 ur brez mene. Dejstvo je, da kar zadeva Olympio, zame prav nobena stvar ni žrtvovanje, kar je ravno obratno kot to, kar čutim pri tenisu. Vse je preprosto smiselno," je zapisala teniška igralka, ki se je kmalu po rojstvu hčerke leta 2017 vrnila v svet tenisa, a zaradi težav z zdravjem ni dosegla vsega, kar si je želela. O vsem tem je spregovorila tudi v petdelnem dokumentarcu na televiziji HBO z naslovom Biti Serena (Being Serena), kjer je kronološko prikazana tudi njena vrnitev v svet vrhunskega športa po porodu.

O travmatični poporodni izkušnji je spregovorila v dokumentarni seriji z naslovom Being Serena.

"Tenis sem igrala v času dojenja, med poporodno depresijo"

"Kot jaz vidim stvari, bi morala imeti 30 in več zmag na turnirjih za grand slam. Po porodu sem imela svoje možnosti. Prešla sem od carskega reza in sekundarne pljučne embolije do igranja v finalu grand slama. Tenis sem igrala v času dojenja, med poporodno depresijo," je zapisala lastnica 23 naslovov za grand slam. S še enim več bi se izenačila z rekorderko, Avstralko Margaret Court, ki ima v svoji statistiki 24 zmag za grand slam.

A precej več kot teniška statistika, ki je vsekakor osupljiva, ji pomeni družina. "Če bi danes izbirala med grajenjem teniške kariere in svojo družino, bi izbrala zadnje," je zapisala temperamentna Američanka, ki je razkrila še, da si z možem prizadevata za to, da bi zanosila, in da je tudi hči Olympia pripravljena na to, da postane starejša sestra.

"Če bi bila moški, bi bilo vse drugače"

Williamsova je opozorila še na dejstvo, da si, če bi bila moški, teh vprašanj sploh ne bi zastavljala.

"Verjemite mi, nikoli si nisem želela izbirati med tenisom in družino. Mislim, da to ni pošteno. Če bi bila moški, tega besedila ne bi pisala, saj bi bila na teniških igriščih in zmagovala, medtem ko bi se moja žena spopadala s telesnimi napori razširitve najine družine. Morda bi bila bolj podobna Tomu Bradyju (44-letni igralec ameriškega nogometa je kmalu po napovedi o koncu kariere sporočil, da se vrača za še eno sezono), če bi imela to možnost," je zapisala in hitro pojasnila, da je kljub zapisanemu izjemno rada ženska in da je oboževala vsako sekundo nosečnosti.

"Bila sem ena od tistih nadležnih žensk, ki obožujejo biti noseče, delala pa sem vse do dne, ko sem se morala javiti v porodnišnici," je zapisala in razkrila, da je na turnirju Australian Open januarja 2017 zmagala v drugem mesecu nosečnosti. "Vendar pa bom kmalu stara 41 let (septembra letos) in nečemu se bo treba odpovedati," je sklenila Williamsova.

V svojem zapisu sicer ni razkrila datuma, ko se namerava upokojiti, a ameriški mediji predvidevajo, da se bo to zgodilo po odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 29. avgusta.