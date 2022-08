Konec ere: teniška ikona napovedala slovo

"Tukaj sem, da vam povem, da se razvijam stran od tenisa, k stvarem, ki so mi pomembne," je pojasnila uporabo izraza 'evolucija'. Od profesionalnega tenisa pa se poslavlja po U.S. Opnu, ki se začne 29. avgusta in konča 11. septembra. Na tem turnirju je Williamsova, ki bo naslednji mesec dopolnila 41 let, zmagala šestkrat.

Teniška ikona je v 27-letni karieri osvojila 73 turnirjev v konkurenci posameznic, še 23 v dvojicah, 23 zmag ima s turnirjev za grand slam, od teh šest, kot že omenjeno, na U.S. Open, sedem v Wimbledonu, prav toliko na OP Avstralije in tri na OP Francije. Samo s turnirskimi nagradami je v karieri zaslužila 94 milijonov ameriških dolarjev.

Absolutnega rekorda po osvojenih grand slamih ji še ni uspelo preseči, tega ima v lasti Margaret Court (24), a Williamsova jo še lahko ujame. "Lagala bi, če bi vam dejala, da me ta rekord ne zanima. Ne vem pa, če bom pripravljena še enkrat osvojiti New York. Vsekakor se bom potrudila," je še povedala Williamsova, tudi nosilka štirih olimpijskih zlatih medalj, ene v posamični konkurenci (London 2012) in treh v dvojicah (Sydney 2000, Peking 2008 in London 2012).

Petkrat je bila tudi zmagovalka zaključnega turnirja serije WTA, z ZDA je leta 1999 slavila v nekdanjem pokalu Fed, dvakrat je osvojila tudi Hopmanov pokal.

Poklicno kariero je začela oktobra 1995 kot štirinajstletnica, skupaj pa je v slabih 27 letih zbrala 856 posamičnih zmag in na vrhu lestvice WTA prebila 319 tednov. Tudi med dvojicami je bila številka ena, prvič junija 2010. Proti igralkam iz prve deseterice je zabeležila kar 435 zmag, od tega 17 proti igralkam, ki so zasedale prvo mesto na lestvici, pa piše STA.

Preberite še: