Senzacija na OP ZDA, 39-letnica bo igrala na glavnem turnirju

Patty Schnyder, nekdanja sedma teniška igralka sveta, je v kvalifikacijah za OP ZDA spisala neverjetno športno zgodbo. Švicarka se je po prekinitvi športne kariere ter pri svojih 39 letih in osmih mesecih uvrstila v glavni žreb zadnjega letošnjega turnirja za grand slam – OP ZDA. "To je nekaj neverjetnega in zelo sem počaščena, da sem tukaj," je po velikem uspehu povedala teniška veteranka.

Patty Schnyder se je športno upokojila leta 2011 po OP Francije, a se je štiri leta po tistem vrnila na teniška igrišča. Foto: Gulliver/Getty Images

Patty Schnyder se je športno upokojila leta 2011 po OP Francije. Štiri leta je ni bilo na spregled, nato se je leta 2015, ko je bila stara 36 let, znova vrnila na teniška igrišča. Tisto leto je zmagala na turnirju serije ITF, decembra istega leta se je uvrstila še v finale. Leta 2016 je bila že uvrščena med najboljših 300 igralk na svetu in si naredila dobro podlago za preboj naprej.

Pozneje je na turnirjih ITF petkrat igrala v finalu in dvakrat zmagala. Teden po tistem, ko je bila stara 39 let, je bila že uvrščena med 150 najboljših igralk na svetu. Švicarka je trenutno uvrščena na 183. mesto in je najstarejša igralka na lestvici WTA. Pravzaprav je edina, ki je rojena leta 1978.

Prvič je v New Yorku igrala pred 20 leti Patty Schnyder je privič na OP ZDA igrala leta 1997. Foto: Gulliver/Getty Images

Schnyderjeva je letos drugič zapored igrala na kvalifikacijah OP ZDA. Lani je izpadla v drugem krogu kvalifikacij, letos pa ji je uspelo dobiti vse tri dvoboje in postala je najstarejša igralka, ki bo igrala v glavnem delu žreba. Patty je prvič v New Yorku igrala že davnega leta 1997, ko je bila stara vsega 18 let. Takrat je v uvodnem dvoboju izgubila proti nekdanji prvi igralki sveta Lindsey Davenport. Leto pozneje je bila veliko bolj uspešna, saj se je prebila do četrtfinala. Na poti do tja je med drugim premagala tudi legendarno Nemko Steffi Graf. V četrtfinale OP ZDA se je uvrstila še leta 2008, nazadnje pa je igrala leta 2010. Osem let po tem bo znova iskala svojo veliko priložnost. Njen največji uspeh na turnirjih za grand slam je polfinale na OP Avstralije leta 2004.

"To je nekaj neverjetnega ..."

"Dobro ... Prišla sem do sem ... Do glavnega turnirja OP ZDA. To je nekaj neverjetnega in zelo sem počaščena, da sem tukaj z vso podporo ljudi, ki so mi pošiljali spodbudne besede. Najlepša hvala. V torek bom dala vse od sebe," je na družbenih omrežjih zapisala 39-letna Baselčanka. Ob tem je poudarila, da v New Yorku še nikoli ni izgubila v prvem krogu glavnega dela turnirja.

Patty Schnyder bo z Marijo Šarapovo igrala deveti medsebojni dvoboj. Foto: Gulliver/Getty Images

Lahko meša štrene Mariji Šarapovi?

Njena nasprotnica v prvem krogu bo zelo zanimiva. Na drugi strani mreže jo bo namreč čakala nekdanja zmagovalka OP ZDA Marija Šarapova. Igralki sta do zdaj odigrali sedem medsebojnih dvobojev, sedemkrat je bila boljša visokorasla Rusinja. Patty Schnyder, ki je levičarka, je edino zmago nad Šarapovo dosegla leta 2005 na turnirju v Rimu (na pesku).