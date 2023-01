Se še spomnite vinjenih navijačev, ki so provocirali? #video

V drugem krogu turnirja OP Avstralije, ko je Novak Đoković igral proti Francozu Enzu Couacaudu, je imel Nole kar nekaj težav s štirimi vinjenimi navijači, ki so ga provocirali od prve minute dvoboja. Po nekaj časa je imel vsega dovolj in sodnika vprašal, ali namerava kaj narediti glede tega. Pozneje je Nole le dosegel svoje, saj so vse štiri navijače pospremili s tribun.

Novak Djokovic got a fan kicked out for heckling him. He wouldn’t last two seconds in the SEC. #AusOpen pic.twitter.com/yteVPNIn6Q

Srbski teniški zvezdnik je o tem spregovoril tudi po dvoboju tretjega kroga, ko je pod hladno prho poslal Bolgara Grigorja Dimitrova. Dejal je, da se takšne stvari dogajajo in da navijačem ne zameri, če se oglašajo med točkami ali ravno pred začetnim udarcem.

"Navdušenje je veliko. Ljudje so čutili, da so del tega, bilo je odlično vzdušje, ampak ni bilo nič hujšega," je po dvoboju z Bolgarom povedal devetkratni zmagovalec OP Avstralije.

These f**** guys were there again. I’m sorry for their parents & idols. Luckily, security came and shut them up by sitting next to them. I really wanted them to witness Novak’s match point. They left, they didn’t want to see it…didn’t want to loose 😀 Our win destroyed their day pic.twitter.com/CVHf4afriY