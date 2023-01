Jelena Dokić je v zadnjih letih na OP Avstralije večkrat delala kot moderatorka. Foto: Guliverimage

"Bo Jelena, zdaj, ko se začenja OP Avstralije, spet poskušala narediti samomor?", "Imela si srečo, da te je oče zlorabljal, ker je to bilo dobro za tvojo kariero.", sta samo dva izmed mnogih komentarjev, ki se pojavljajo na družbenih omrežjih in brez vsakršnih zavor obsojajo nekdanjo četrto igralko sveta.

Jelena Đokić je šla v življenju skozi veliko hudega, potem ko jo je oče fizično in psihično zlorabljal od šestega leta. Skoraj dve desetletji jo je ustrahovala oseba, ki bi morala skrbeti zanjo. V tem času je zbolela za depresijo in anksioznostjo. Stvar je prišla tako daleč, da si je večkrat poskušala vzeti življenje.

"Toliko o tem, da ženske podpirajo ženske"

Na letošnjem OP Avstralije Jelena dela kot moderatorka na igrišču in postavlja vprašanje igralcem. Čeprav nase opozarja tudi z zanimivimi vprašanji, pa je zaradi prekomerne teže tarča ostrih in nesramnih kritik, na katere se je tudi sama odzvala.

"Prihajajo (komentarji) z vseh delov sveta. Veliko tudi iz Srbije, kar potrjuje tudi spodnja fotografija. Veliko jih je tudi od žensk. Toliko o tem, da ženske podpirajo ženske," je uvodoma zapisala Avstralka srbskega rodu in s tem izpostavila samo nekaj zapisov.

Pogovor z Novakom Đokovićem, ki je požel veliko zanimanja, smeha in dobre volje. "35 is the new 25". Thank you @DjokerNole for saying that - makes us all feel younger! Also - brilliant on court interview with Jelena Dokic. pic.twitter.com/7kgWsnmh1O — दिविर जैन (@divirj04) January 22, 2023

Povedala jim je, kaj se dogaja z njo

Največkrat se ljudje sprašujejo, kaj se ji je zgodilo, in danes jim 39-letna Jelena Dokić odgovarja:

"Povedala vam bom, kaj se je zgodilo. Borim se. Ni važno, kaj počnem in kaj se je zgodilo, ker 'velikost' ni pomembna. Pomembno je, da si prijazen in dober človek. Tisti, ki zlorabljajo mene in druge, niso. Zloraba in ustrahovanje sta sramotna. Tisti, ki to delajo, so zlobni, slabi in ljudje, ki ne vedo nič. Jaz se lahko in želim vrniti v formo, ampak vi ne boste postali boljša oseba. Teža se bo spremenila, ampak zlobni ljudje, bodo ostali zlobni."

Jelena Dokić je pred leti izdala svojo knjigo. Foto: Instagram/Getty Images

Pred leti s svojo knjigo pretresla ves svet

Pred leti je izdala svojo avtobiografijo z naslovom Nezlomljiva, ki je pretresla ves svet. Tam je namreč razkrila, da jo je oče pretepal od njenega šestega pa vse do 19. leta, ko je dobesedno zbežala od njega. "Enkrat me je tako pretepel, da sem izgubila zavest. Pretepal me je s pasom, če po njegovem mnenju nisem dobro opravila treninga ali če je bil nerazpoložen. Pljuval me je, vlekel za lase in ušesa ter ves čas me je zmerjal, da sem kurba," je samo en izmed pretresljivih zapisov iz njene knjige.

