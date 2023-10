Zdaj je tudi uradno. Boris Becker, nekdanji vrhunski teniški igralec in nekdaj trener Novaka Đokovića, se vrača v trenerske vode. Njegov varovanec bo do konca sezone Holger Rune, eden najbolj talentiranih igralcev na turneji. "Všeč so mi njegovi izbruhi. Že prej sem treniral igralca, Novaka Đokovića, ki včasih ni bil čisto pri sebi na igrišču ..." je izjavil legendarni Nemec.

Pred dnevi se je že namigovalo, da bi Boris Becker lahko v prihodnosti treniral mladega teniškega igralca Holgerja Runeja. Zdaj je tudi uradno. "Lahko potrdim, da sem trener Runeja," je v podkastu za nemški Eurosport povedal Nemec, ki še danes velja za najmlajšega zmagovalca Wimbledona.

"Malo sem ponosen, da me je sploh vprašal. Že dolgo sva bila v stikih in dobro sva se ujela. Moj koledar mi dopušča in Holger me je vedno zanimal, ker je motiviran in temperamenten na igrišču," je povedal Becker, ki je v preteklosti že treniral igralca, ki je bil zelo temperamenten na igrišču.

Všeč mu je, da ima tako temperamentnega igralca. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Na koncu ni pomembno, če mamo pošlješ s tribun

To je bil trenutno prvi igralec sveta, Novak Đoković, s katerim sta uspešno sodelovala od leta 2013 do 2016. Zdaj ima pod svojem okriljem novega igralca, za katerega pravi, da je še nebrušen diamant.

"Všeč so mi njegovi izbruhi. Že prej sem treniral igralca, Novaka Đokovića, ki včasih ni bil čisto pri sebi na igrišču, ampak to je dovoljeno. Vprašanje je, kako hitro se lahko vrneš v dvoboj in kako hitro si lahko osredotočen. Na koncu ni pomembno, ali mamo pošlješ s tribun, ampak da zmagaš na dvoboju. Rad imam tenis in ko te najboljši 20-letnik vpraša, ali bi ga treniral … Vsak, ki bi to odklonil, nima veliko zveze s športom."

Holger Rune je lani na OP Francije svojo mamo poslal s tribun.

Prišel je klic: Mi lahko pomagaš?

Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam se bo trenutno šestemu igralcu pridružil na turnirju v Baslu, nato pa imajo v načrtu sodelovanje do konca sezone. Šele potem se bodo pogovarjali, ali bodo sodelovali v novi sezoni.

Becker je razkril, da Runeja pozna že od njegovega 15. ali 16. leta, še od takrat, ko je treniral Novaka Đokovića, ko je bil Holger Srbu partner pri treniranju. "Tako dolgo poznam njega in njegovo mamo. Ostali smo v stikih, nato je prišlo vprašanje: 'Mi lahko pomagaš?'. Moj odgovor je bil: 'Da, rad bi te prišel obiskat v Monte Carlo.' Nima smisla zdaj podpisovati dveletne pogodbe, če sodeluješ šele teden dni. Če si uspešen, ponavadi ostaneš skupaj ne glede na to, kaj piše v pogodbi. Če ne gre, gre vsak svojo pot."

"Moj cilj je, da najdem tisto, kar je najbolje za Holgerja Runeja." Foto: Reuters

Petinpetdesetletni Nemec je prepričan, da se morata z Dancem zbližati in bolj spoznati, če mu želi pomagati. Ne samo na igrišču, ampak tudi zunaj njega, saj je prepričan, da je teniški trener tudi neke vrste psiholog. Sam meni, da bi njegov novi varovanec nekoč lahko postal prvi igralec sveta, ampak zagotovo ne čez noč.

"Moj cilj je, da najdem tisto, kar je najbolje za Holgerja Runeja. Urnik mu mora ustrezati. Če bo igral vsak teden, se bo sčasoma utrudil. Zato moram imeti besedo. Kdaj bo en teden treniral, kdaj se bo regeneriral, morda pa bo šel s svojim dekletom za deset dni na morje. To je del načrtovanja, saj sem na koncu tudi jaz soodgovoren za uspeh."

Zagotovo bo vrnitev Beckerja na turnejo ATP prinesla novo svežino. Dobro se spozna na tenis, pokazal je že, da zna delati vrhunske igralce. Bosta v sodelovanju z Runejem ogrozila tudi Novaka Đokovića?

Foto: Reuters Becker je osem mesecev preživel v zaporu Za Borisom Beckerjem je težko obdobje. Osem mesecev je moral preživeti za zapahi, potem ko so ga obsodili zaradi skrivanja 2,5 milijona funtov (približno 2,8 milijona evrov) premoženja in posojil, da bi se izognil plačilu dolgov. Prav tako so ga po izhodu iz zapora izgnali iz Velike Britanije. Nekaj mesecev po vrnitvi v Nemčijo se je vrnil k strokovnemu komentiranju na nemškem Eurosportu, zdaj pa je Becker naredil še korak naprej in se vrnil v trenerske vode. Rune je namreč pred kratkim sporočil, da je prekinili sodelovanje s francoskim strokovnjakom Patrickom Mouratogloujem.

Preberite še: