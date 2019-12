Se je naša mlada igralka že naveličala vprašanj o Sereni Williams?

Na letošnji prireditvi Športnik leta se je še drugič zaporedoma na velikem odru znašla Kaja Juvan. Ena najbolj perspektivnih teniških igralk na turneji se ne želi omejevati s cilji in številkami. Kaj imata skupnega z Luko Dončićem in ali se je že naveličala vprašanj o dvoboju proti Sereni Williams?

Njeni cilji so ambiciozni. Foto: Getty Images

Kaje Juvan ni treba posebej predstavljati, saj iz leta v leto navdušuje na teniških igriščih. To opažajo tako teniški strokovnjaki kot tudi slovenski športni novinarji, saj je bila Juvanova letos razglašena za mlado obetavno športno osebnost. To priznanje je zanjo samo še dodatna motivacija za naprej.

"Cilj ni biti obetaven, moj cilj je, da si uspešen. Zagotovo mi to priznanje daje potrditev, da grem v pravo smer. Super se mi zdi, da lahko tudi teniška igralka pride na takšen oder, saj vemo, da jih ni bilo veliko tukaj. Če je nekdo dobil željo po tenisu, ko mene vidi na odru, potem je to super in pomeni, da sem nekaj dosegla," je uvodoma dejala šele 19-letna teniška igralka, ki se v svoji karieri ne želi omejevati s cilji in številkami.

"Jaz ciljam na najvišja mesta. Kakor smo videli, je v ženskem tenisu mogoče vse. Tudi letos je bilo zanimivo leto. Po drugi strani pa mi je pomembno, da vseskozi napredujem," je osvoji prihodnjih ciljih govorila trenutno 127. igralka sveta.

Kaja Juvan že dolgo časa sodeluje s trenerjem Robijem Cokanom. Foto: Ana Kovač

Ukvarja se s podobnimi težavami kot Luka Dončić

Tudi ona se pred časom ni mogla izogniti poškodbam. Ima namreč podobne težave kot slovenski košarkar Luka Dončić, potem ko si je tudi ona zvila gleženj. Medtem ko mora Luka Dončić počivati, Juvanova že pridno trenira in se pripravlja na novo sezono.

Poškodba je nanjo vplivala tudi psihološko, a kot je poudarila, je zelo vesela in hvaležna, da ima za sabo ekipo strokovnjakov, ki ji pomagajo tudi pri sanaciji poškodbe.

"Kot vemo, gleženj potrebuje kar nekaj časa za regeneracijo. Kakor smo slišali tudi pri Luki Dončiću … Vezi se morajo zaceliti. Tudi ko te gleženj ne boli več, moraš biti pazljiv. Predvsem ne smem delati sunkovitih gibov, ki pa jih je v tenisu zelo veliko. Lahko rečem, da sem že skoraj povsem v redu, ampak smo z ekipo še vedno malo pazljivi."

Kaja Juvan je v Wimbledonu Sereni Williams odvzela niz. Foto: Getty Images

Njeno zadnjo sezono je zagotovo zaznamoval dvoboj proti Sereni Williams v drugem krogu Wimbledona. In tisti, ko morda takrat Kaje še niso poznali, so jo takrat spoznali. Juvanova je namreč Sereni Williams, eni najboljših teniških igralk vseh časov, vzela uvodni niz in Američanko presenetila. Na koncu je zmagala Serena, a Kaja je še enkrat več pokazala, da je igralka za velike tekme.

Od takrat je glede tega dvoboja dobila že nešteto vprašanj. Se jih je do danes že naveličala? "Po eni strani ja, pod drugi pa ne. Vesela sem, da sem imela to izkušnjo, a vsekakor se ne želim ustaviti. Ne želim, da je to vrhunec moje kariere, zato upam, da se bo v prihodnosti še več govorilo o mojih uspehih."

Čez praznike pravega počitka ne bo

Teniški igralci so tisti, ki že zelo kmalu po novem letu začnejo sezono. Nič drugače ne bo pri naši Kaji, ki med bližajočimi prazniki ne bo imela ravno veliko prostega časa." Premora ravno ne bo. Morda bom imela prosto za božično večerjo … (smeh, op. p.). Seveda, vzamem si kakšen dan prosto, ampak na splošno se ne bomo ustavili. Za novo leto me ne bo doma, ampak bom na pripravah. Kdo ve, morda bo ravno prihodnje leto moje najuspešnejše leto," je še povedala Juvanova.