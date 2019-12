Zaradi tenisa ne želi imeti nesrečnega življenja #video

Kaja Juvan je v letošnji sezoni prvič nekoliko več igrala na turnirjih najvišje ravni in že takoj navdušila. Med drugim je igrala na dveh turnirjih za grand slam. Svoj krstni nastop na turnirjih velike četverice je doživela v Parizu na OP Francije, nato pa še v Wimbledonu. Na sveti travi je v drugem krogu igrala proti Sereni Williams in ji celo odvzela niz. Njene uspešne igre se odražajo tudi na lestvici WTA, na kateri je od lani napredovala za več kot štirideset mest.

"Sama pri sebi mislim, da dokler napredujem, sem s tem zadovoljna." Foto: Ana Kovač

Dokler napreduje, je zadovoljna

V svetu tenisa pogosto vidimo, kako se izredno mlade tekmovalke čez noč prebijejo v sam svetovni vrh. A redko tam tudi ostanejo. Devetnajstletna Ljubljančanka je zagovornica postopnega prehoda iz mladinskih v članske vrste, saj je razlika med mladinkami in članicami velika.

"Pozna se predvsem pri fizični moči. Zdi se mi, da vse višje ko prihajaš, je vse bolj agresivno. Veliko več je napora in tudi pritiski večji. Mislim, da je vsekakor boljši počasnejši prehod. Obstajajo tudi izjeme, ampak mislim, da na dolgi rok ne poznamo veliko deklet, ki bi dejale, da je to dobro. Kar naenkrat preskočiš na višjo raven in to je velik šok. Okrog tebe se vse spremeni. Šport postaja kot glasbena industrija. Sama pri sebi mislim, da dokler napredujem, sem s tem zadovoljna. In to je tudi končni cilj. Morda se ne vidi na lestvici, ampak se na splošno vidi pri samem tenisu," je uvodoma povedala Juvanova.

"Tenis je pri vsakem teniškem igralcu zelo velik del življenja, ampak sama mislim, da ne more biti vse življenje." Foto: Ana Kovač

Kaja je že pred lansko sezono govorila, da ima še veliko rezerve v moči. V času, ko se je učila za maturo, je bilo pri treningu veliko poudarka na fizični moči. "Mislim, da sem pri tem res naredila korak naprej in tudi moja igra je močnejša. Zdaj je moj glavni cilj, da sem bolj konstantna. Mislim, da moram enakomerno napredovati na vseh področjih. Pomembna sta glava in telo ter da napreduješ tudi intelektualno. Tenis je pri vsakem teniškem igralcu zelo velik del življenja, ampak sama mislim, da ne more biti vse življenje. To je po mojem mnenju zelo nesrečno življenje, zato iščem ravnotežje povsod."

Kaja Juvan je letošnjo sezono končala na 126. mestu. Foto: Sportida

Vedno se želi naučiti kaj novega, trenutno je to španščina

Kot smo že uvodoma omenili, je trenutno 126. igralka na svetu jeseni maturo opravila z odliko. Kaja priznava, da želi vsako stvar, ki se je loti, opraviti najbolje. Težava pri njej je celo, da je včasih prevelika perfekcionistka. Naša najbolj perspektivna teniška igralka se zato ne misli ustaviti pri srednješolski izobrazbi. Zelo rada bi tudi študirala. V mislih ima smeri, kot so računalništvo, psihologija, sociologija … Kljub temu da jo prihodnje leto čaka prva sezona, ko bo vse leto na turneji, misli nadgrajevati svojo izobrazbo.

"Zdaj se bom začela učiti španščino. Skratka, rada se učim nove stvari. Če nič ne delaš, je tako, kot da si vseskozi na počitnicah. Res je, da imam treninge in da je vse skupaj malo drugače," je dejala Juvanova, ki ima letos v načrtu tudi priprave v tujini, čeprav najraje trenira doma.

Kaja Juvan je letos za svoje uspehe prejela priznanje Teniške zveze Slovenije. Foto: Sportida

Vedno se rada vrača domov

"Vsekakor so v načrtu priprave. Zlasti v obdobju pred Avstralijo, ko so drugačne razmere. Podnebje je drugačno in mislim, da ni to nič slabega. Zelo rada imam Slovenijo, ampak bom na priprave odšla tudi zaradi igralk, s katerimi lahko igram. To se mi zdi zelo pomembno. Na turnirjih sem igrala s puncami in zdi se mi, da je pomembno, da se spoznam s takšno igro. Drugače se vedno zelo rada vrnem domov," je še povedala Juvanova.