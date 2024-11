Se Carlos Alcaraz lahko še pobere?

Na finalnem teniškem turnirju v Torinu se bo v skupini John Newcombe igral drugi krog. Najprej bosta igrala Carlos Alcaraz in Andrej Rubljov, zvečer pa si bosta nasproti stala Aleksander Zverev in Casper Ruud.

Carlos Alcaraz in Andrej Rubljov lovita svojo prvo zmago na tem turnirju, potem ko sta v uvodnem krogu oba izgubila. Predvsem je bilo veliko presenečenje poraz Alcaraza, ki je za tem razkril, da ima želodčne težave. Španec ima v tem sistemu turnirja možnost, da se vrne in na tako prebije v morebitni polfinale. Seveda pa mora biti v prvi vrsti zdrav.

"Glede na to, kako sem se počutil, težko razmišljam o polfinalu. Dobra stvar pri našem športu je, da je en dan tvoja igra slaba, naslednji dan pa je lahko že zelo dobra," je po porazu povedal 21-letni Alcaraz. Rubljov in Alcaraz sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, izid v zmagah pa je 1:1. Obeta se zanimiv dvoboj.

Aleksander Zverev je že dvakrat zmagal finalni turnir. Foto: Guliverimage

V večernih urah bosta igrala Aleksander Zverev in Casper Ruud. Tako Nemec kot Norvežan sta dobila uvodna dvoboja v tej skupini in imata dobro izhodišče, da se prebijeta v polfinale. Igralca se dobro poznata, potem ko sta odigrala pet medsebojnih dvobojev. Izid v zmagah je 3:2 za Aleksandra Zvereva, ki je že dvakrat zmagal v tem prestižnem turnirju (2018, 2021).

"Proti komurkoli moraš igrati po svojih najboljših močeh, da imaš možnost, da si trden in psihološko močan. Mislim, da mi je to uspelo. Zdi se mi, da sem dobro izkoristil svoje priložnosti in vesel sem zmage," je po uvodni zmagi povedal 27-letni Zverev.

Skupina John Newcombe, 2. krog Carlos Alcaraz (Špa, 3) - Andrej Rubljov (Rus, 8)

Aleksander Zverev (Nem, 2) - Casper Ruud (Nor, 6)

Lestvici

Skupina Ilie Nastase Jannik Sinner (Ita) 2 zmaga – 0 porazov

Taylor Fritz (ZDA) 1 – 1

Daniil Medvedjev (Rus) 1 – 1

Alex de Minaur (Avs) 0 – 2 Skupina John Newcombe Casper Ruud (Nor) 1 zmaga – 0 porazov

Alexander Zverev (Nem) 1 – 0

Andrej Rubljev 0 – 1

Carlos Alcaraz (Špa) 0 – 1 *Igralci so razdeljeni v dve skupini in v vsaki skupini bodo igrali vsak z vsakim. Najboljša dva iz vsake skupine se bosta nato uvrstila v polfinale. Zmagovalec iz vsake skupine bo igral z drugouvrščenim iz druge skupine. Zmagovalca polfinala bosta nato igrala v velikem finalu.

