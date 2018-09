Se bo Rafael Nadal sprehodil do četrtfinala?

Rafael Nadal v osmini finala čaka Gruzijec Nikoloz Basilashvili, trenutno 37. igralec sveta. Zanj je v New Yorku uvrstitev v osmino finala največji uspeh, saj do letos ni prišel dlje kot do prvega kroga. V dvoboju je velik favorit Španec, ki je dobili tudi do zdaj edini medsebojni dvoboj. Lani ga je na OP Francije odpihnil z igrišča, saj mu je prepustil le eno igro.

Kot prva se bosta med moškimi udarila Dominic Thiem in finalist zadnjega Wimbledona Kevin Anderson. Thiem v zadnjem času ne igra najboljšega tenisa, medtem ko je Južnoafričan v izjemni formi in sodi v širši krog favoritov.

Zanimiv bo tudi dvoboj med Juan Martinom del Potrom in Hrvatom Borno Ćorićem.