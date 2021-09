Salisbury še do drugega naslova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski teniški igralec Joe Salisbury je na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku osvojil še drugi naslov. Potem ko je v petek z Američanom Rajeevom Ramom osvojil krono med moškimi dvojicami, se je danes skupaj z Američanko Desirae Krawczyk veselil še turnirske zmage med mešanimi dvojicami.

V finalu sta na stadionu Arthur Ashe premagala Mehičanko Giuliano Olmos in Salvadorca Marcela Arevala s 7:5 in 6:2.

Salisbury je tako postal prvi moški, ki je v New Yorku zmagal v obeh konkurencah dvojic po Američanu Boba Bryanu v letu 2010.

Za Krawczykovo je bil to tretji zaporedni naslov v mešanih dvojicah turnirjev za grand slam, s Salisburyjem sta osvojila Pariz, v Wimbledonu, kjer je igrala z Britancem Nealom Skupskim, pa je premagala prav tokratnega partnerja.

Od leta 2005 in Indijca Mahesha Bhupathija v mešanih dvojicah še nihče ni zmagal na treh zaporednih turnirjih za grand slam. Krawczykova je postala šele sedma igralka oziroma igralec od leta 1968, ki je istega leta v mešanih dvojicah osvojila tri turnirje za grand slam v enem letu in prvi po letu 2015 in Švicarki Martini Hingis.