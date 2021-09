Američan in Britanec osvojila New York

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rajeev Ram in Joe Salisbury sta najboljši moški par na letošnjem US Opnu. Foto: Reuters

Ameriško-britanski par Rajeev Ram in Joe Salisbury je zmagovalec letošnjega turnirja za grand slam v New Yorku v konkurenci moških dvojic. Ram in Salisbury sta nocoj v finalu premagala britansko-brazilsko kombinacijo Jamie Murray/Bruno Soares s 3:6, 6:2, 6:2.