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Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
8.00

Osveženo pred

17 ur, 28 minut

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Natisni članek
Wimbledon Arina Sabalenka Emma Raducanu

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 8.00

17 ur, 28 minut

Wimbledon (WTA), 1. dan

Sabalenka lovi prvo zmago v Wimbledonu

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Arina Sabalenka | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Prva igralka sveta Arina Sabalenka bo v ponedeljek začela pohod proti svoji prvi wimbledonski lovoriki. Domači gledalci pa bodo navijali za Emmo Raducanu.

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Belorusinja se bo v uvodnem krogu pomerila s Srbkinjo Teodoro Kostović. Po bolečem porazu na Roland Garrosu je priznala, da je poiskala pomoč športnega psihologa, pred Wimbledonom pa se zdi, da je spet samozavestna. Sabalenka je velika favoritinja tega dvoboja.

Britanka Emma Raducanu bo v prvem krogu Wimbledona igrala proti Hrvatici Antonii Ružić Britanka velja za favoritinjo v tem dvoboju, čeprav je Hrvatica letos v Dubaju dobila medsebojni dvoboj na trdi podlagi. Raducanu je na travi letos pokazala precej bolj prepričljive predstave, saj je dobila štiri od petih dvobojev, ob tem pa na igrišču preživela bistveno manj časa kot njena tekmica.

Zanimivi dvoboji:
Arina Sabalenka (Blr, 1) - Teodora Kostović (Srb)
Antonia Ružić (Hrv) - Emma Raducanu (VBr, 30)
Magda Linette (Pol) - Mirra Andrejeva (5)
Jessica Pegula (ZDA, 4) - Darja Vidmanova (Češ)
Tamara Korpatsch (Nem) - Coco Gauff (ZDA, 7)
 

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