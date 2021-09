Rusko-slovaško slavje v Portorožu

Rusinja Ana Kalinskaja in Slovakinja Tereza Mihalikova sta zmagovalki turnirja dvojic Zavarovalnica Sava v Portorožu. V finalu sta premagali Aleksandro Krunić iz Srbije in Nizozemka Lesley Pattinama Kerkhove s 4:6, 6:2 in 12:10.

Rusinja in Slovakinja sta zasluženo osvojili 8306 evrov in 280 točk WTA, saj sta na poti do naslova premagali obe favorizirani dvojici. V polfinalu sta izločili prvi nosilki Andrejo Klepač in Tamaro Zidanšek, v finalu pa sta bili boljši še od drugorangiranih igralk na turnirju WTA 250 z nagradnim skladom dobrih 200.000 evrov.

V finalu med posameznicami, ki se bo začel okoli 18. ure, če bo vreme sodelovalo z organizatorji, bosta igrali 25-letna Italijanka Jasmine Paolini (87. na lestvici WTA), ki bo prvič v karieri igrala v finalu turnirja WTA, ter Alison Riske iz ZDA, 38. igralka na svetu in tretja nosilka, ki se bo potegovala za tretji naslov v karieri po Hertogenboschu 2019 in Tianjinu 2014.

Tausonova slavila v Luksemburgu

Danska teniška igralka Clara Tauson je zmagovalka turnirja WTA v Luksemburgu z nagradnim skladom 235.238 dolarjev. Komaj 18-letna igralka iz Hamletove dežele je v velikem finalu po dveh urah in petih minutah premagala Latvijko Jeleno Ostapenko, sicer zmagovalko odprtega prvenstva Francije iz leta 2017, s 6:3, 4:6 in 6:4.

Clara Tauson je dosegla drugo turnirsko zmago v svoji poklicni karieri, marca letos je po zmagi nad Švicarko Belindo Bencic slavila tudi v Lyonu.