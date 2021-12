Še ena "žrtev" Abu Dabija: okužil se je tudi Rus Andrej Rubljov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski teniški igralec Andrej Rublev je še eden v nizu igralcev, ki so nastopili na revialnem turnirju v Abu Dabiju. Foto: Guliverimage

Ruski teniški igralec Andrej Rubljov je preko twitterja sporočil, da se je okužil z novim koronavirusom. "Trenutno sem v Barceloni in na žalost sem pozitiven na okužbo s covidom-19. Imam blage simptome," je sporočil 24-letni Moskovčan. "Sem v izolaciji in se držim vseh protokolov pod nadzorom zdravnikov."

"Kot veste, sem v celoti cepljen in sem se pripravljal na turnirje - ATP pokal in odprto prvenstvo Avstralije," je nadaljeval. "Zdaj moram okrevati in v Melbourne bom šel šele, ko bo varno za vse."

"Zelo sem vznemirjen in zaskrbljen zaradi tega, kar se dogaja," je dejal teniški igralec. "Poskrbite zase in za ljudi okoli sebe. Čim prej se bom vrnil na igrišča."

Rubljov je trenutno peti igralec na svetovni računalniški jakostni lestvici ATP. Zmagovalec osmih turnirjev serije ATP se je letos na OP Avstralije uvrstil v četrtfinale.

Na olimpijskem turnirju v Tokiu je osvojil zlato kolajno v mešanih dvojicah v paru z Anastazijo Pavljučenko, nazadnje je skupaj z reprezentanco Rusije osvojil Davisov pokal.

Val okužb na turirju v Abu Dabiju

Rubljov je tako že peti okuženi igralec, ki je nastopil na revialnem turnirju v Abu Dabiju sredi meseca, pred njim so bili pozitivni tudi Španec Rafael Nadal, Kanadčan Denis Shapovalov, Švicarka Belinda Benčič in Tunizijka Ons Jabeur.