Četrti okuženi tenisač s turnirja v Abu Dabiju

Kot je dejal 14. igralec sveta Denis Shapovalov, so njegovi bolezenski simptomi blagi, na igrišča pa se bo vrnil takoj, ko bo to mogoče. Shapovalov je že četrti okuženi igralec, ki je nastopil na revialnem turnirju v Abu Dabiju, pred njim so bili pozitivni tudi Rafael Nadal, ki ga je Kanadčan tam tudi premagal, Belinda Bencic in Ons Jabeur.

Kanada, za katero zaradi okrevanja po poškodbi ne bo nastopil niti Miloš Raonić, ki je že odpovedal tudi odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu, je na pokalu ATP v skupini z Nemčijo, ZDA in Veliko Britanijo.