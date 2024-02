Dokumentarec "ujame" Rogerja Federerja v njegovem najbolj ranljivem stanju, ko se poslavlja od teniške igre in navijačev, ki so krojili njegovo življenje v zadnjih dveh desetletjih, tudi z uporabo domačega videa, ki nikoli ni bil namenjen javnemu ogledu.

"Prvotna ideja je bila, da ujamem zadnje trenutke moje profesionalne teniške kariere, da bi jih lahko pozneje pokazal družini in prijateljem. Med kariero sem se vedno izogibal kameram okoli sebe in svoje družine, še posebej v pomembnih trenutkih. Vendar tokrat nisem videl škode v tem, da bi to posnel, saj nikoli ni bilo namenjeno javnosti," je o nastanku dokumentarnega filma dejal Federer.

One year since this Roger Federer farewell interview with Jim Courier. ❤️💔pic.twitter.com/jSjufeHDTm — Vinayakk (@vinayakkm) September 23, 2023

"Med snemanjem smo ujeli veliko 'močnih' trenutkov, ki so se spremenili v globoko osebno potovanje. Vesel sem, da sodelujem s podjetjem Prime Video zaradi njegovega velikega globalnega dosega in pomembne prisotnosti v filmski industriji. To zagotavlja, da bo zgodba o mojih zadnjih dnevih v tenisu odmevala tako pri teniških navdušencih kot širšem občinstvu po vsem svetu," je še dodal nekdanji švicarski teniški as.

Ganjeni Federer na zadnji tekmi v karieri. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Asif Kapadia, ki bo režiral film skupaj z Joejem Sabio, stoji za z oskarjem nagrajenim dokumentarcem Amy o glasbenici Amy Winehouse in je pred tem raziskoval tudi življenja nogometašev Diega Maradone in Cristiana Ronalda.

Dokumentarni film o Federerju brez naslova, za katerega uradni datum izida še ni znan, bo vključeval pogovore z Rafaelom Nadalom, Novakom Đokovićem in Andyjem Murrayjem, ki so bili vsi del evropske ekipe za Laverjev pokal.

