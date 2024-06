Roger Federer po končani karieri dokazuje, da nima samo teniškega talenta. V svojem uvodnem govoru na Dartmouth Collegeu ni navdušil samo diplomantov, ki so ga poslušali, ampak vse tiste, ki poskušajo v življenju uspeti.

"Resnica je, da sem moral zelo trdo delati, da je bilo videti enostavno." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ko je bil na vrhuncu teniške kariere, so mnogi menili, da mu uspeva brez večjih naporov in da je pri njem vse videti enostavno. Švicar je priznal, da ga je to večkrat zmotilo, zato je bil razočaran, saj je resnica povsem drugačna.

"Resnica je, da sem moral zelo trdo delati, da je bilo videti enostavno. Ta sloves sem dobil, ker so bila moja ogrevanja na turnirjih ležerna, zato so ljudje mislili, da mi ni bilo treba trdo delati. Ampak pred turnirjem sem treniral, ko me ni nihče videl."

Kaj je pomembno za samozavest?

V nadaljevanju je dejal, da je trdo delo temelj za samozavest in uspeh – ne samo v tenisu, ampak tudi v življenju. Dejal je, da ni vedno vse samo v talentu. "Disciplina, potrpežljivost, zaupanje vase, veselje do procesa je upravljanje svojega življenja. Vse to je del talenta in vsak se mora truditi za razvoj teh sposobnosti."

Roger Federer ob zadnjem porazu v njegovi profesionalni karieri. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Naučiti se je treba soočiti s porazi

V nadaljevanju je med drugim izpostavil svoje teniške dvoboje. V svoji karieri jih je odigral 1.526 in dobil skoraj 80 odstotkov dvobojev, a še bolj zanimiv je podatek, da je v vseh dvobojih dosegel 54 odstotkov točk.

"Z drugimi besedami, celo vrhunski teniški igralci osvojijo komaj več kot polovico točk. Ko v povprečju izgubiš vsako drugo točko, se naučiš, da ne razmišljaš o vsakem udarcu. Naučiš se razmišljanja, da je to le ena točka," je povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

"Če želiš postati dober, se moraš naučiti premagovati težke trenutke – to je zame znak najboljšega na svetu. Ni najboljši tisti, ki je osvojil vsako točko. Najboljši je tisti, ki ve, da bo znova in znova izgubil, ampak se je naučil, kako se s tem soočati. Greš naprej, si neizprosen in ob tem rasteš."

Mirka Federer je v njegovi karieri igrala pomembno vlogo. Foto: Guliverimage/Getty Images

Nikoli ni pozabil, od kod prihaja

Danes 42-letni Federer je poudaril, kako pomembno je bilo zanj tudi življenje zunaj tenisa. Že v času kariere je imel razgibano življenje, polno potovanj, kulture in prijateljstev. Ob vsem tem pa nikoli ni pozabil, od kod prihaja in kdo mu je na poti vedno stal ob strani – to so starši, žena in njegovi štirje otroci.

Preberite še: