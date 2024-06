V finalu teniškega OP Francije, ko sta se merila Carlos Alcaraz in Aleksander Zverev, je glavni sodnik v ključnem trenutku naredil napako. Mnogi menijo, da je bil Nemec hudo oškodovan in da bi se dvoboj lahko odvil v drugo smer. Kaj sta po dvoboju povedala Alcaraz in Zverev?

"Težko je, želel bi si, da ne bi bilo napak," je skrušeno dejal Zverev, ko so ga vprašali, kaj si misli o napačni odločitvi glavnega sodnika.

Aleksander Zverev je bil v ključnem trenutku petega niza oškodovan. Foto: Guliverimage

V četrti igri petega niza, ko se je lomil dvoboj, je, kot kaže, prišlo do velike napake glavnega sodnika, potem ko je ta napačno ocenil odtis žogice. Pri izidu 2:1 na drugi servis Alcaraza, je imel Zverev žogico za odvzem servisa in možnost izenačenja 2:2.

Drugi servis Alcaraza je linijski sodnik klical "out", a je glavni sodnik Renaud Lichtenstein odločitev spremenil in odločil, da je bila žogica v polju. Sokolje oko je pozneje pokazalo, da je bila žogica za nekaj milimetrov zunaj. Ker na pesku (še) ne uporabljajo sokoljega očesa, na koncu obvelja odločitev sodnika. Alcaraz bi moral izgubiti servis, tako pa se je pozneje igra obrnila v njegovo korist in vodstvo s 3:1.

Zverev robbed big time.



This right here changed the whole match.



Makes me sick to my stomach. pic.twitter.com/2dIQYQLqcO — Afriyie 👓 (@theafriyie_) June 9, 2024

"Poglejte, razlika je ali v petem nizu zaostajaš 3:1 ali pa se vrneš na 2:2. To je odločilna razlika," je na tiskovni konferenci razlagal Zverev. "Na koncu je to težko, a je, kar je. Sodniki delajo napake in tudi oni so samo ljudje. Seveda, ko si v takšnem položaju, si želiš, da ne bi prišlo do napak," je dodal Zverev, ki še vedno ostaja brez zmage na turnirjih za grand slam in ob porazu priznal, da je Alcaraz prava zver na igrišču.

Carlos Alcaraz si je že kot otrok želel zmagati OP Francije. Foto: Guliverimage

Turnir, ki si ga je želel zmagati že kot otrok

Na drugi strani je imel veliko več razlogov za veselje Carlos Alcaraz. Ta je postal najmlajši igralec, ki je zmagal na vseh treh podlagah (pesek, trava in trda podlaga) na turnirjih za grand slam. Enaindvajsetletni Španec je priznal, da je imel med finalnim dvobojem kar nekaj dvomov.

"Ta turnir je eden tistih, ki sem si ga želel zmagati že kot otrok, ko sem turnir gledal kot pet ali šestletni otrok. Sanje so se mi uresničile in ta uspeh bom užival s svojimi bližnjimi," je za Eurosport povedal Alcaraz in priznal, da je imel med dvobojem kar precej dvomov.

Imel je kar nekaj dvomov

"Po končanem tretjem nizu sem imel veliko dvomov. Ne bom lagal, ker sem čutil, da moji udarci Saši (Aleksander Zverev op. p.) niso povzročali težav. Zelo dobro je dominiral v igri s servisom in s topspin žogicami. Težko je bilo, Saša je igral odličen tenis. V petem nizu je bilo veliko priložnosti za "break". Bilo je 6:2, a lahko bi izgubil," je priznal 21-letni teniški zvezdnik.

Preberite še: