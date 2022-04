Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osmi igralec sveta Andrej Rubljov je v četrtek prepoved nastopov za ruske in beloruske teniške igralce v Wimbledonu označil za "popolno diskriminacijo". Beloruske oblasti so medtem zagrozile, da bodo odločitev organizatorjev tega turnirja izpodbijali s pravnimi sredstvi.

"Razlogi, ki so nam jih v Wimbledonu navedli, nimajo smisla, so nelogični," je dejal Rubljov ob robu teniškega turnirja ATP v Beogradu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "To, kar se zdaj dogaja, je popolna diskriminacija vseh nas," je dejal 24-letni Rubljov.

Wimbledon je v sredo kot odgovor na rusko invazijo na Ukrajino vsem ruskim in beloruskim igralcem prepovedal sodelovanje na letošnjem turnirju za grand slam na sveti travi.

Rubljov meni, da to ne bo nič spremenilo

Odločitev pomeni, da bosta Rubljov, ki je osmi igralec sveta, kot tudi njegov rojak Danil Medvedjev, ki na svetovni jakostni teniški lestvici zaseda drugo mesto, prisiljena izpustiti turnir za grand slam, čeprav jima mesto in status nosilca na tem turnirju pripada, upoštevajoč uvrstitev v prvo deseterico na jakostni lestvici. Brez turnirja bo ostala tudi četrta igralka sveta Arina Sabalenka, predstavnica Belorusije.

"Prepoved sodelovanja ruskih ali beloruskih igralcev ne bo nič spremenila," je dodal Rubljov, ki je prepričan, da bi preusmeritev nagradnega sklada Wimbledona, ki je lani znašal 35 milijonov funtov (42 milijonov evrov), imela bolj pozitiven učinek.

"Da bi vse denarne nagrade namenili humanitarni pomoči, družinam, ki trpijo, otrokom, ki trpijo, mislim, da bi to nekaj spremenilo. Tenis bi bil v tem primeru prvi in edini šport, ki bi podaril toliko denarja," je dejal Rubljov.

Beloruska teniška zveza (BTF) je britanske oblasti obtožila "nesposobnosti in nevednosti".

"Takšna uničujoča dejanja nikakor ne prispevajo k reševanju konfliktov, ampak le spodbujajo sovraštvo in nestrpnost na nacionalni osnovi."

"Trenutno potekajo posvetovanja vodstva BTF z mednarodnimi odvetniškimi pisarnami o športnem pravu in razvija se strategija, ki je namenjena zaščiti predvsem beloruskih teniških igralcev po vsem svetu in tenisa v svetu," so zapisali.

Kot nepravično so odločitev označili tudi v Združenju moških poklicnih teniških igralcev ATP. Po mnenju združenja gre za diskriminacijo, obenem pa po njihovem podaja "nevaren precedens".

Foto: Getty Images

Billie Jean King: Ne morem podpreti prepovedi posameznih športnikov

"Odločitve ne more podpreti" tudi ameriška teniška šampionka Billie Jean King, ustanoviteljica združenja WTA leta 1973.

"Eno od vodilnih načel za ustanovitev WTA je bilo, da bi vsako dekle na svetu, če bi bila dovolj dobra, imela možnost tekmovati," je dejala šestkratna prvakinja Wimbledona. "Za tem sem stala leta 1973 in za tem stojim še danes. Ne morem podpreti prepovedi posameznih športnikov na katerem koli turnirju zgolj zaradi njihove narodnosti."

Tudi najboljša ukrajinska igralka Elina Svitolina je dejala, da bi morali ruskim in beloruskim igralcem, ki nasprotujejo invaziji, "dovoliti", da tekmujejo v Wimbledonu, "če niso zagovorniki ruske vlade".

"Želimo le, da spregovorijo, če so z nami in preostalim svetom ali rusko vlado. Če se niso odločili, niso glasovali za to vlado, potem jim je treba dovoliti, da igrajo."

Trenutno lahko igralci, ki zastopajo Rusijo in Belorusijo, sodelujejo na turnirjih ATP in WTA, vendar jim je prepovedano tekmovati pod imenom ali zastavo svojih držav. Reprezentanci Rusije in Belorusija pa sta bili izključeni iz tekmovanj v Davisovem pokalu in pokalu BJK.