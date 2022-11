Izgubil na prvem dvoboju, a še verjame v srečen konec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je izgubil na uvodnem porazu na finalu sezone ATP v Torinu. Šestintridesetletnik je v nedeljo zvečer izgubil proti Taylorju Fritzu s 6:7 (3) in 1:6, potem ko je Američan po vsega 97 minutah igre unovčil svojo prvo zaključno žogo. S tem so se Špančeve možnosti, da leto konča kot številka 1, precej zmanjšale.

Španski zvezdnik Rafael Nadal je tekmovanje začel s tisoč točkami zaostanka za mlajšim rojakom Carlosom Alcarazom, ki zaradi poškodbe ne bo nastopil na sklepnem dejanju sezone, a bo moral zdaj osvojiti naslov, da bi ga prehitel.

Letos je izkušeni Španec zmagal na odprtih prvenstvih Avstralije in Francije. Toda rekordni zmagovalec turnirjev za grand slam se je vedno znova spopadal s poškodbami, zaradi rojstva prvega otroka pa se mu za sklepni turnir ni uspelo, kot pravi, dobro pripraviti.

Nadal, ki čas preživlja doma s svojim novorojenim sinom, je po dvoboju dejal: "Mislim, da se v prvem nizu nisem dobro gibal. Moj začetni udarec je dobro deloval. Potrebujem več takih dvobojev, da lahko igro dvignem. Tudi če dobro treniram, nedvomno veliko bolje igram na tekmah. To je normalno."

Američan Taylor Fritz je španskega zvezdnika premagal v manj kot stotih minutah. Foto: Reuters

Dodal je, da to ni idealen termin v sezoni: "To ni idealen turnir in verjetno gre za del sezone, da se vrneš po nekaj mesecih domov. A še vedno imam možnosti. Seveda pa nisem zadovoljen z začetkom. Ta prva tekma je bila zame zelo pomembna."

Zdaj se bo v zeleni skupini pomeril z Norvežanom Casperjem Ruudom. Ta je dobil svoj uvodni dvoboj proti Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu s 7:6 (4), 6:4. Ruud je po 1:51 ure prav tako izkoristil prvo "meč"-žogico. Letos je zaigral v finalu OP Francije v Parizu in OP ZDA v New Yorku.

V rdeči skupini bodo nastopili Srb Novak Đoković, Grk Stefanos Cicipas ter Rusa Danil Medvedjev in Andrej Rubljov. Tekmi prvega kroga v tej skupini bosta danes: Medvedjev - Rubljov in Đoković - Cicipas (21). Sklepni turnir sezone osmih najboljših teniških profesionalcev leta v Torinu se igra za nagradni sklad 14.750.000 dolarjev.