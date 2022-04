Prvo nosilko Hrvaško čakajo Italijani, Argentinci in Švedi

Hrvaška in njene nasprotnice se bodo pomerile v skupini A, ki bo v Bologni med 14. in 18. septembrom. Ostale skupine bodo gostovale v Valencii, Hamburgu in Glasgowu, zaključni boji pa bodo novembra v Malagi.

V skupini B se bodo v Valencii pomerili domačini, Kanada, Srbija in Južna Koreja; v skupini C v Hamburgu bodo igrale Nemčija, Francija, Belgija in Avstralija; v skupini D v Glasgowu pa se bodo pomerile ZDA, Velika Britanija, Kazahstan in Nizozemska.

Kanadčani so v skupini B prevzeli mesto Rusije, ki je bila izključena iz letošnjega tekmovanja zaradi ruske agresije v Ukrajini.

V izločilne boje v Malagi od 21. do 27. novembra se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine.