12 reprezentanc že v zaključnem delu Davisovega pokala

Avstralija, Španija in Francija so se pričakovano uvrstili v zaključni del Davisovega pokala, med 16 ekip, ki se lahko še potegujejo za naslov. Vodstvo tekmovanja bo v naslednjem obdobju odločilo, katera ekipa bo zamenjala branilce naslova Ruse, ki so suspendirani zaradi ruskega napada na Ukrajino.

Po dvobojih konec tega tedna je znanih 12 reprezentanc, ki so se pridružile že prej uvrščenim Hrvaški, Veliki Britaniji in Srbiji ter še eni ekipi, ki bo zamenjala Ruse. Šestnajst reprezentanc bo igralo septembra v štirih mestih, osem ekip pa se bo nato na zaključnem turnirju merilo novembra.

Tenisači Južne Koreje so se prvič prebili tako daleč v Davisovem pokalu, ko so v Seulu s 3:1 premagali oslabljeno Avstrijo. V nadaljevanje so se uvrstile še Belgija, Nizozemska, Italija, Kazahstan, Argentina, ZDA, Nemčija in Švedska.