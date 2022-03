Slovenci v Čilu brez možnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blaž Rola (na sliki) in Sebastian Dominko sta izgubila sobotni spopad dvojic. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenske barve v Vini del Mar sta v prvi sobotni partiji zastopala Sebastian Dominko in Blaž Rola ter bila brez pravih možnosti proti uigrani domači navezi Tomas Barrios Vera/Alejandro Tabilo, ki je po uri in 19 minutah slavila s 6:2 in 6:3.

Danes sta na sporedu še dva dvoboja, ki pa ne moreta več spremeniti končnega razpleta.

Slovenijo naslednji nastop v Davisovem pokalu čaka septembra v svetovni skupini 2.

V petek je 18-letni Bor Artnak izgubil proti 98. igralcu sveta Alejandru Tabilu (6:3, 6:3), najbolj izkušen član slovenske zasedbe Blaž Rola, 179. na lestvici ATP, pa se je dobro kosal z Nicolasom Jarryjem (146.), ki je na koncu zmagal s 7:5 v odločilnem tretjem nizu.