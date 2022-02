Preveč je trpel #video

Po porazu je bilo zelo čustveno. Foto: Guliverimage Juan Martin del Potro je zadnji turnir odigral v Buenos Airesu na Argentina Opnu. Zadnji "udarec" v teniški karieri mu je zadal rojak Federico Delbonis (6:1, 6:3). Del Potro se je v svoji karieri spopadal z mnogo poškodbami in včerajšnji dvoboj je bil sploh prvi po dveh letih in pol, potem ko se je ubadal s poškodbo kolena.

"V zadnjih dveh letih in pol sem vlagal velike napore, da bi se lahko vrnil. Nimam več dovolj moči, da bi nadaljeval. Moral sem se odločiti, ali se še naprej trudim in ogrožam svoje zdravje, ali pa preneham zaradi vsakdanjega življenja. Zapiram to poglavje, preveč sem trpel. Moram rehabilitirati nogo, sicer bom težko tako živel," je uvodoma povedal visokorasli Argentinec.

Teniško igrišče je bil kraj, kjer je najbolj užival, ampak zdaj je njegova prioriteta življenje brez bolečin. Tenis bo dal na stranski tir, saj bi se rad dokončno pozdravil.

Po končanem dvoboju je bilo zelo čustveno. Tako kot znajo biti čustveni Argentinci. Takšnega vzdušja ni pričakoval niti Del Potro in kot je povedal, si ga bo zapomnil za vse življenje. "Objem z mamo na koncu je eden najlepših trenutkov v življenju. Tega nisem mogel doživeti s svojim očetom, saj je umrl. Upal sem, da me bosta oba videla, kako spet igram. Navijači so me podpirali in to je največja nagrada za konec kariere. Srečen sem, da sem odigral še en dvoboj, a ni lahko," je na novinarski konferenci še povedal Del Potro.

Orjak z mehkim srcem

Marsikateri igralec bo potrdil, da je bil njegov forhend "ubijalski". A bolj kot njegova igra in uspehi ga je krasila karizma. To ga je delalo še bolj posebnega. Vedno je našel stik z občinstvom. Na igrišču je vedno pustil srce, zelo znan pa je bil njegov poljub proti nebu.

Radi so ga imeli tudi igralci, ki jih je vedno spoštoval. Zelo znana je zgodba, ki jo je razkril James Blake, ki je svoj zadnji dvoboj odigral na OP ZDA. "Juan Martin Del Potro me je eno uro čakal v garderobi, da se je končal moj zadnji dvoboj in da me je lahko objel. Velik človek z velikim srcem. Veliko ljubezni in vse najboljše v naslednjem poglavju," je zapisal Blake.

Lahko se pohvali s kar nekaj uspehi

Danes 33-letni Del Potro je v svoji karieri dosegel marsikaj. Že kot najstnik (2008) je zmagal na svojem prvem turnirju serije ATP. V naslednji sezoni pa je osvojil svoj prvi in tudi edini turnir za grand slam – OP ZDA. Tistega leta je v polfinalu premagal Rafaela Nadala, nato pa je v finalu po petih nizih premagal še Rogerja Federerja. Sedem let, od leta 2005 do 2012, je bil edini igralec poleg velike trojice (Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković), ki mu je sploh uspelo zmagati na turnirju velike četverice.

Je tudi dobitnik dveh olimpijskih medalj. Leta 2012 je v dvoboju za tretje mesto premagal Novaka Đokovića. Štiri leta pozneje je v Riu osvojil srebro. Tam je v prvem krogu izločil Novaka Đokovića. Po tistem dvoboju je Srb igrišče zapustil v solzah. Prav tako pa se lahko pohvali z zmago v Davisovem pokalu, ki ga je z argentinsko reprezentanco osvojil leta 2016. Takrat so v finalu premagali Hrvaško.

Lahko bi dosegel še veliko več

Nekdaj tretji igralec sveta je v svoji karieri dosegel 22 turnirskih zmag, s tem pa je zaslužil okrog 22 milijonov evrov. Mnogi so mu napovedovali veliko bolj bleščečo kariero, če ga ne bi pestile poškodbe. Največ težav je imel z obema zapestjema in nato še z dolgotrajno poškodbo desnega kolena. To pa še zdaleč niso bile njegove edine poškodbe.