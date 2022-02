Zaradi kolen živi nočno moro in zato končuje kariero

Nekdanji zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA, Argentinec Juan Martin del Potro, je napovedal konec profesionalne tekmovalne poti. Del Potro bo po dveh letih in pol zaigral na turnirju v Buenos Airesu, a bo to "bolj slovo kot vrnitev".

Triintridesetletni Juan Martin del Potro ni igral od junija 2019, ko si je na turnirju v Londonu poškodoval pogačico. Nekdanji tretji igralec sveta je imel štiri operacije na kolenu in je ob dolgotrajni rehabilitaciji zdrsnil na 757. mesto na teniški lestvici. Želi si še zaigrati na domačem turnirju za ATP, po turnirju v Buenos Airesu pa bo, kot napoveduje, naznanil svojo tekmovalno upokojitev.

Del Potro je zaslovel, ko je leta 2009 v finalu US Opna, turnirja za grand slam v New Yorku, premagal švicarskega asa Rogerja Federerja. A so njegovo kariero, v kateri je osvojil 22 turnirjev v posamični konkurenci, zaznamovale poškodbe.

Foto: Reuters Kot je dejal, zaradi težav s koleni "živi nočno moro". "To je bolj slovo kot vrnitev. Dolga leta sem preizkušal različne načine zdravljenja in obiskoval zdravnike in si nikoli nisem predstavljal, da bi se umaknil iz tenisa brez igranja," je povedal na novinarski konferenci. "Nisem mogel najti boljšega turnirja od Buenos Airesa, da bi to lahko naredil. Po tem tednu bom razmišljal o prihodnosti." Turnir v Buenos Airesu se prične v nedeljo.

Oktobra 2018 si je na mastersu v Šanghaju prav tako poškodoval koleno, pred tem pa je utrpel več poškodb zapestja, ki so zahtevale štiri operacije.

Del Potro je zadnjo turnirsko zmago vpisal marca 2018, ko je v finalu prav tako premagal Federerja, za osvojeni naslov na mastersu serije 1000 v Indian Wellsu. Na olimpijskih igrah je leta 2016 osvojil srebro, štiri leta pred tem pa bron ter pomagal svoji državi osvojiti Davisov pokal leta 2016.