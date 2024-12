Argentinec Juan Martin Del Potro je s prijateljskim poslovilnim dvobojem proti Srbu Novaku Đokoviću v Buenos Airesu uradno končal kariero. Dva velika rivala, predvsem pa prijatelja, sta razveselila 15.000 ljubiteljev tenisa, ki so se ob slovesu Del Potra zbrali na tribunah in počastili kariero argentinskega teniškega zvezdnika.

Rezultat v tem teniškem spektaklu, ki ni imel tekmovalnega značaja, je bil povsem ozadju, kljub temu pa je 36-letni 198 cm visoki teniški as, kot se spodobi, dobil prvi niz s 6:4.

To ni bil običajni teniški dvoboj. V prvih treh igrah drugega niza so udeleženci spektakla igrali mešane dvojice. Asoma sta se na igrišču pridružili nekdanji argentinski teniški igralki, Novak Đoković je igral z Giselo Dulko, "Delpo" pa z Gabrielo Sabatini.

Đoković in Del Potro v družbi Gabriele Sabatini. Foto: Reuters Ker so Argentinci nori na nogomet, so revijalni obračun začinili tudi s teniško-nogometnimi vložki. Tudi "drugi niz" je dobil Del Petro s 7:5.

Siloviti server Del Potro bi lahko dosegel veliko več, kot je, če ne bi njegove kariere zaznamovale številne poškodbe. Prav te so bile tudi razlog, da je pri 36 letih končal kariero. Njegov tekmec na poslovilki pri 37 letih še naprej vztraja in niti ne razmišlja o teniškem slovesu.

Argentinski velikan je osvojil 22 turnirskih naslovov, med temi je bil vrhunec njegove kariere leta 2009, ko je v finalu odprtega prvenstva ZDA šokiral Švicarja Rogerja Federerja, za prvo in zadnjo lovoriko na turnirjih za veliki slam v karieri. Leta 2016 je skupaj z argentinsko reprezentanco osvojil Davisov pokal. Na lestvici ATP je bil najvišje tretji leta 2018.

Novak Djokovic and Del Potro embrace for one final time on a tennis court.



They are both in tears.



A beautiful moment. 🥹❤️pic.twitter.com/FvPbpDc8Oa — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) December 1, 2024

Ima tudi dve olimpijski kolajni - bronasto iz Londona leta 2012 z zmago proti Đokoviću v dvoboju za tretje mesto in srebrno iz Ria de Janeira štiri leta pozneje, ko je prav tako na poti do srebra že v prvem krogu olimpijskega turnirja premagal srbskega tenisača.

Skupaj sta odigrala 20 dvobojev, Đoković jih je dobil 16. "Imel sem lepo kariero, užival sem, še posebej v rivalstvu z najboljšimi v zgodovini. Novak, hvala, da si prišel na moje slovo," je pred dvobojem dejal Del Potro.

Foto: Reuters "To je bila lahka odločitev. Ko me je Juan Martin povabil, da bi bil protagonist njegove zadnje tekme v karieri, nisem okleval," je odgovoril Đoković.

"Ta država obožuje šport, tenis in Juana Martina. Tudi zame je to vznemirljiv trenutek. Ne samo zaradi rivalstva, ki sva ga imela, kar je super. V zadnjem obdobju je najino prijateljstvo več kot to rivalstvo. Tukaj smo, da praznujemo njegovo kariero, uživajmo v njej," je podčrtal Đoković.