Argentinski osmoljenec se po dveh letih in pol vrača na igrišče

Argentinski teniški zvezdnik Juan Martin del Potro pri 33 letih še ni rekel zadnje vrhunskemu tenisu. Nekdanji zmagovalec odprtega prvenstva ZDA (2009) zaradi zdravstvenih težav ni igral že dve leti in pol. Na svetovni jakostni lestvici je padel na 757. mesto, prihodnji teden pa se bo pridružil teniški karavani in zaigral na turnirju ATP v Buenos Airesu.

Pred 13 leti je Juan Martin del Potro v New Yorku dosegel uspeh kariere, ko je osvojil OP ZDA, na svetovni jakostni lestvici pa se je ob ogromni konkurenci, ki so jo sestavljali Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray in Novak Đoković, najvišje zavihtel do tretjega mesta.

Zdravje mu je večkrat pokazalo hrbet, bil je na kar štirih operacijah kolena in zapestja, junija 2019 pa je moral prekiniti kariero. V Londonu si je poškodoval pogačico, nato pa se je začelo dolgotrajno okrevanje, po katerem je na lestvici zdrsnil vse do 757. mesta. Zdaj se bo prvič po dveh letih in pol predstavil občinstvu, prihodnji teden bo zaigral na "domačem" turnirju v Buenos Airesu.