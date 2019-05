Prepričan je, da se je odločil pravilno

Po igri sodeč, se Švicarju prav nič ni poznalo, da tri leta ni igral na pesku. Že na prvem dvoboju je pokazal nekaj izjemnih potez, ki so jih gledalci pozdravili s stoječimi ovacijami. Zdaj je povsem jasno. Roger Federer ni pozabil, kako igrati na pesku. Razmere v Madridu mu še nekoliko bolj ustrezajo, saj so pogoji za igranje hitrejši. Foto: Gulliver/Getty Images

Kot je po dvoboju povedal, je izjemno užival, a med drugim priznal, da v teh letih ni prav veliko pogrešal turnirjev na pesku. Še najtežje mu je bilo leta 2016, ko je moral zaradi poškodbe spustiti OP Francije.

"Zelo sem vesel, da sem se vrnil na pesek. Vesel sem, da sem tukaj v Madridu. Ovacije, ki sem jih doživel pred dvobojem in po njem, so bile izjemne. To je bila še dodatna potrditev, da sem se pravilno odločil priti v Madrid," je uvodoma povedal trikratni zmagovalec turnirja v Madridu.

The moment we were all waiting for has arrived! 🤩 @rogerfederer is back on clay! 👏🏼 #MMOPEN pic.twitter.com/3Dmjv5Y8xn