Pred začetkom ženskih kvalifikacij Roland Garrosa okužena igralka

V nedeljo se bo v Parizu začel letošnji prestavljeni turnir za grand slam na pesku, ki bi moral biti na sporedu maja in junija. Organizatorji Roland Garrosa so sporočili, da je ena teniška igralka, ki bi morala nastopiti v ženskih kvalifikacijah, oddala pozitiven izvid na novi koronavirus, zato se je umaknila s kvalifikacijskega turnirja.

"V skladu z zdravstvenim protokolom turnirja ne bo igrala in smo jo že umaknili s kvalifikacijskega žreba v konkurenci posameznic," je zapisano v izjavi, ki so jo poslali organizatorji odprtega prvenstva Francije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Igralka za zdaj uživa anonimnost, saj je niso poimensko navedli, so pa sporočili, da bo sedem dni preživela v karanteni.

Pet drugih igralcev je dan prej doživelo enako usodo, so sporočili organizatorji.

Moške kvalifikacije za popolnitev glavnega žreba Roland Garrosa so se začele danes, ženski del kvalifikacij pa se bo po načrtih začel v torek.

Turnir na pariškem pesku bo letos trajal od 27. septembra do 11. oktobra. Gre za tretji grand slam turnir sezone in zadnjega letos, potem ko so se angleški organizatorji odločili, da Wimbledona zaradi pandemije ne bodo izpeljali. Še pred pandemijo covida-19 so izpeljali OP Avstralije v Melbournu, v New Yorku pa se je septembra odvilo odprto prvenstvo ZDA.

"Skupaj je bilo od četrtka opravljenih približno 900 testov," so povedali organizatorji Roland Garrosa.

Direktor turnirja Guy Forget je v začetku septembra dejal, da bodo igralci testirani "ob prihodu in bodo prejeli svojo akreditacijo takoj, ko bodo oddali prvi negativni test."

Drugi test bodo izpeljali v 72 urah in nato še vsakih pet dni glede na napredovanje igralca na turnirju.

Organizatorji upajo, da bodo Roland Garros za razliko od OP ZDA v New Yorku spremljali tudi gledalci na tribunah. Najprej so zgornjo mejo dnevnih obiskovalcev omejili na 20.000, nato pa so to številko spustili na 5000 obiskovalcev turnirja dnevno.

