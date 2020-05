Pomagali bodo igralcem, ki so v finančnih težavah

Vodilne mednarodne teniške zveze ITF, ATP in WTA ter prireditelji štirih turnirjev za grand slam v Avstraliji, Franciji, Veliki Britaniji in ZDA so ustanovili poseben denarni sklad v vrednosti 5,3 milijona evrov. Denarna sredstva bodo namenili za pomoč igralkam in igralcem, ki jih je najbolj prizadela epidemija novega koronavirusa.