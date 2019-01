Polona Hercog kljub porazu zadovoljna zapušča Melbourne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je Polona Hercog izgubila uvodni dvoboj na Odprtem prvenstvu Avstralije, je zadovoljna zapustila osrednje igrišče. "Nastopiti pred takšno množico in biti del tega vzdušja je res nekaj posebnega. Zagotovo bi še bolj uživala, če bi mi uspelo pokazati vse, kar znam. Vse skupaj je bilo kar malo zastrašujoče," je dejala 27-letna Mariborčanka.

Hercogova je v Melbournu nastopila kot prva od Slovenk. Žreb ji je namenil drugo igralko sveta, Nemko Angelique Kerber, ki je po uri in dvanajstih minutah zmagala s 6:2 in 6:2. Hercogova je s tem končala nastope v Melbournu, saj ne bo igrala v dvojicah ali mešanih parih. Naslednji turnirji jo čakajo v Dohi in Dubaju.

Čeprav na začetku sezone še ni zmagala, zadovoljna zapušča Avstralijo. "Zdravje mi končno služi. To je najpomembnejše, zato se lahko lažje osredotočim na igro," je za STA povedala Hercogova.

"Treniram z Željkom Krajanom. Posvečamo se vsem prvinam igre, največ verjetno forhendu, za katerega verjamem, da je eden boljših na 'touru'. Upam, da se bo to delo čim prej pokazalo na tekmah. To je trenutno moja največja težava," dodaja Hercogova.

Foto: Matjaž Vertuš

Ure in ure presedela na stolu

Slovenka, ki trenutno zaseda 92. mesto na svetu, je zaradi številnih tetovaž po vsem telesu med najbolj prepoznavnimi igralkami. Desno roko ima skoraj vso tetovirano - krasijo jo lobanja, vrtnice, krila angela in svetilka. Na pol v šali pravi, da upa, da vse te tetovaže ustrahujejo tekmice, saj v boju z najboljšimi potrebuje vsako prednost, ki jo lahko dobi.

V pogovoru za STA je Hercogova spregovorila tudi o tem. "Ne bi vedela, koliko tetovaž imam. Presedela sem ure in ure na stolu pod rokami tetovatorjev. Zadnja so bile rožnate vrtnice na levi roki, od tega pa je minilo že kar nekaj časa, mislim, da skoraj dve leti. Za zdaj nimam prave ideje za naslednjo, počasi pa tudi zmanjkuje mest," je dejala Hercogova.

Slovenka je v Melbournu požela pohvale tudi za svojo teniško opravo: "Je proizvod mojega italijanskega sponzorja Hydrogena in na ta račun res dobivam veliko komplimentov. Super je, da se v oblačilih dobro počutim in da so všeč tudi občinstvu."