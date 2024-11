Poljakinje za četrtfinale boljše od domačink

Poljska ženska teniška reprezentanca se je uvrstila v četrtfinale zaključnega turnirja pokala Billie Jean King v španski Malagi. To ji je uspelo, potem ko sta Magda Linette in Iga Swiatek dobili svoja posamična obračuna. Za preboj v polfinale se bodo Poljakinje merile proti Češki.

Dvoboj med reprezentancama Poljske in Španije bi morali odigrati že v sredo, a so zaradi slabih vremenskih razmer na jugu Španije dvoboj prestavili na petek dopoldne. Najprej sta se udarili Magda Linette in 28-letna Sara Sorribes Tormo, dvoboj poln preobratov pa je trajal kar tri ure in 49 minut. Na koncu je s 7:6 (6), 2:6, 6:4 slavila 32-letna Linette, ki je v odločilnem nizu zaostajala že s 3:0, a se rešila in v festivalu brejkov ponudila reprezentančni kolegici Igi Swiatek možnost za predčasno napredovanje po posamičnih dvobojih.

Druga igralka sveta je sicer prvi niz dobila, nato pa v drugem dvakrat vodila z brejkom prednosti. Paula Badosa se je na krilih domačega občinstva vrnila in izsilila tretji niz. Kljub temu je bila Swiatek v nadaljevanju pretrd oreh in slavila s 6:3, 6:7 (5), 6:1 po dveh urah in 38 minutah. Obračun je bil za nekaj minut v zadnjem nizu prekinjen tudi zaradi zdravstvenih težav enega od navijačev na tribunah.

Poljakinje so si po letih 1992 in 2015 vnovič zagotovile nastop v četrtfinalu, a je zdaj format tekmovanja drugačen. Za preboj v prvi polfinale v zgodovini se bodo pomerile proti Češki, sicer 11-kratni zmagovalki.

Kanadčanke bodo svoje tekmice v četrtfinalu dobile drevi, ko se bosta v zadnjem obračunu pomerili reprezentanci Nemčije in Velike Britanije.

Slovakinje, prvakinje iz leta 2002, so si po četrtkovi zmagi proti ZDA z 2:1 priigrale četrtfinalni obračun z Avstralijo, Japonke pa so bile z 2:1 boljše od Romunk in se bodo za preboj v polfinale udarile z Italijankami.

Četrtfinalni obračuni bodo v soboto in nedeljo, polfinala bosta v ponedeljek in torek, finale pa v sredo.

Pokal BJK



Osmina finala:

Poljska - Španija 2:0

Magda Linette - Sara Sorribes Tormo 7:6 (6), 2:6, 6:4;

Iga Swiatek - Paula Badosa 6:3, 6:7 (5), 6:1.