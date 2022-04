Poljakinja uradno nova številka 1, Tamara Zidanšek 23.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na danes objavljeni novi lestvici je na drugem mestu Čehinja Barbora Krejčikova, tretja pa Španka Paula Badosa, medtem ko je Grkinja Maria Sakari nazadovala na četrto mesto. Med najboljšo deseterico je napredovala Američanka Danielle Collins, ki je osma igralka sveta.

Do rekordne uvrstitve kariere pa je prišla druga najboljša Slovenka Kaja Juvan, ki je na današnji lestvici 78. igralka sveta. Na lestvici WTA je kot 133. igralka še vedno tudi Polona Hercog, to pa so tudi edine tri slovenske igralke v "top 300"" na svetu.

Lestvica WTA (4. aprila):

1. ( 2) Iga Swiatek (Pol) 6711 točk

2. ( 4) Barbora Krejčikova (Češ) 4975

3. ( 6) Paula Badosa (Špa) 4970

4. ( 3) Maria Sakari (Grč) 4705

5. ( 5) Arina Sabalenka (Blr) 4657

6. ( 7) Anett Kontaveit (Est) 4511

7. ( 8) Karolina Pliškova (Češ) 4197

8. (11) Danielle Collins (ZDA) 3151

9. ( 9) Garbine Muguruza (Špa) 3070

10. (10) Ons Jabeur (Tun) 2975

...

23. (25) Tamara Zidanšek (Slo) 1921

78. (80) Kaja Juvan (Slo) 821

133.(133) Polona Hercog (Slo) 475

...