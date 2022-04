Senzacija: podrl rekord Đokovića in trenerja spravil v jok #video

Carlos Alcaraz je Foto: Guliverimage Vrhunec letošnjega turnirja serije masters je bil nekoliko drugačen, potem ko sta se merila Casper Ruud, osmi nosilec turnirja, in španska senzacija Carlos Alcaraz. Nihče od njiju pred tem dvobojem ni vedel, kako je zmagati turnir v Miamiju. Na koncu je do tega spoznanja prišel 18-letnik, ki je postal sploh prvi Španec, ki je dobil turnir v Miamiju. Še več, postal je najmlajši zmagovalec tega turnirja in tako podrl rekord Novaka Đokovića, ki je leta 2007 kot 19-letni teniški igralec zmagal turnir.

Tik pred dvobojem so ga presenetili, nato pa je trenerja spravil v jok

Tik pred dvobojem je na finalni dvoboj prišel Juan Carlos Ferrero, trener Carlosa Alcaraza. Nekdanji vrhunski igralec, danes pa uspešen trener, je pokazal izjemno predanost in spoštovanje do svojega varovanca. Nekdanjemu prvemu igralcu sveta je namreč umrl oče, a se je vseeno odločil, da pride na finalni obračun in na ta način presenetil svojega varovanca. Mladi teniški igralec mu je to vrnil z zmago. Po koncu dvoboja smo lahko Juana Carlosa Ferrera videli presrečnega in ganjenega do solz.

Po zmagi je ostal brez besed

"Trenutno nimam besed, da bi lahko opisal svoje občutke. Zelo posebno je, da sem uspel v Miamiju zmagati svoj prvi turnir serije masters. Za seboj imam neverjetno ekipo … Res sem vesel te zmage," je takoj po zmagi povedal novi teniški junak, ki ob tem ni pozabil pohvaliti svojega nasprotnika.

"Vedel sem, da Casper igra neverjetno. Ima izjemen forehand. Poskušal sem igrati na njegov backhand in ves čas napadati. Poskušal sem mu preprečiti, da bi dominiral v dvoboju. Forehand in backhand po paraleli sta bila po mojem mnenju ključnega pomena."

Carlos Alcaraz je v ključnih trenutkih dvoboja igral najbolje. Foto: Guliverimage

Po slabšem začetku mu je uspel delni rezultat 6:1

Prvi niz se je začel nekoliko presenetljivo, potem ko je Alcaraz že takoj izgubil igro na svoj servis. Casper Ruud je to izkoristil in po vsega desetih minutah dvoboja povedel s 3:0. V četrti igri je Alcaraz prišel do svoje prve igre in znižal zaostanek na 3:1. Španec je prvič nasprotniku zapretil v peti igri, a je Ruud vseeno dobil peto igro in povedel s 4:1. Pri izidu 4:2 je prišla na vrsto sedma igra. Desnica Carlosa se je sprostila in Norvežanu vzel servis, v osmi igri pa izenačil na 4:4.

V enajsti igri si je Španec priigral dve žogici za break. Izkoristil je drugo in povedel s 6:5. V dvanajsti igri si je Alcaraz priigral dve žogici za prvi niz, a ju ni znal izkoristiti. Je pa zato izkoristil tretjo in po eni uri in eni minuti osvojil prvi niz s 7:5.

Casper Ruud je moral pet let mlajšemu Špancu priznati premoč. Foto: Guliverimage

Prva igra drugega niza je trajala kar 11 minut. Na servis Casperja Ruuda jo je dobil Alcaraz in že takoj povedel z 1:0. V naslednji igri je Carlos potrdil break in imel v rokah vodstvo 2:0. V tretji igri smo lahko videli še eno prevlado mladega Španca, ki je povedel s 3:0 in imel dvojni break prednosti. V četrti igri je Ruudu vendarle uspel break, potem ko je izkoristil šele šesto žogico za odvzem servisa in prišel do svoje prve igre v drugem nizu (3:1). V peti igri je 23-letni Norvežan znižal na 3:2. A Alcaraz vseeno ni zapravil svoje prednosti in na koncu po eni uri 52 minutah prišel do zgodovinske zmage. Drugi niz se je končal z izidom 6:4.

V letošnji sezoni je moral Alcaraz le dvakrat položiti lopar pred nasprotnika. Foto: Guliverimage

Carlos Alcaraz je v polfinalu premagal Poljaka Huber in pri tem je pokazal, za kako velikega in poštenega igralca gre. Po napačni sodniški odločitvi je celo sam predlagal, da se točka ponavlja. Torej negre samo za vrhunskega, ampak tudi zelo poštenega teniškega igralca.

Carlos Alcaraz (Špa, 14) : Casper Ruud (Nor, 6) 7:5, 6:4