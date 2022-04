V polfinalu je triindvajsetletni Norvežan gladko s 6:4 in 6:1 premagal Argentinca Francisca Cerundola in se prvič v karieri prebil v finale mastersa.

V finalu bo Casper Ruud, ki je navdušil še z zmago v četrtfinalu proti Alexandru Zverevu, igral z mladim 18-letnim španskim igralcem Carlosom Alcarazom, ki je vpolfinalu izločil osmega nosilca Huberta Hurkacza.

The first Norwegian to ever make a Masters 1000 final 🇳🇴@CasperRuud98 ends Cerundolo’s Cinderella run 6-4 6-1 to reach Championship Sunday in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/zzncHrkLkU — Tennis TV (@TennisTV) April 1, 2022

"Finale na tako močnem turnirju je bil eden od mojih ciljev. Francisco bo v prihodnje pokazal veliko več, danes pa je meni do zmage pomagal predvsem dober servis. Zaradi visoke vlažnosti je bilo na igrišču zelo težko," je po zmagi povedal Norvežan, ki se ni boril le proti tekmecu, ampak tudi proti njegovim glasnim navijačem na stadionu Hard Rock.

Carlos Alcaraz je največje presenečenje mastersa v Miamiju. Foto: Guliverimage

Večje presenečenje kot osmi igralec sveta pa je pripravil komaj 18-letni Španec, ki je odpravil branilca naslova, se gladko s 7:6 (5) in 7:6 (2) prebil v finale in gledalce na stadionu spravil na noge od navdušenja. Alcaraz je že zaostajal v podaljšani igri prvega niza s 3:5, nato pa je po štirih zaporednih točkah dobil niz. Enako hladnokrvno je dobil podaljšano igro še v drugem nizu. Če mu bo uspelo zmagati še v nedeljskem finalu, bo postal najmlajši zmagovalec Miamija v 37-letni zgodovini turnirja.

TEENAGE DREAM 🌟@alcarazcarlos03 snaps Hurkacz’ 10-match winning streak in Miami 7-6(5) 7-6(2) to reach his maiden Masters 1000 final!#MiamiOpen pic.twitter.com/pHzLuoHwh0 — Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2022

"Tekmec je dobro igral tu in je branil naslov, ampak tudi jaz sem pokazal dober tenis. To je moj prvi veliki finale na trdi podlagi in užival bom vsako sekundo nastopa," je dejal navdušen Alcaraz.

Masters Miami:



Polfinale:

Casper Ruud (Nor/6) : Francisco Cerundolo (Arg) 6:4, 6:1

Carlos Alcaraz (Špa/14) : Hubert Hurkacz (Pol/8) 7:6 (5), 7:6 (2).